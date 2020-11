Liga Santander: Valencia - Real Madrid, en directo

12' Fuera de juego, Real Madrid. Luka Modric intentó un pase en profundidad pero Karim Benzema estaba en posición de fuera de juego.

12' Remate parado por bajo a la izquierda. Luka Modric (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Karim Benzema.

11' Falta de Uros Racic (Valencia).

11' Luka Modric (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

10' Remate fallado por Denis Cheryshev (Valencia) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de José Gayà con un centro al área.

9' Remate fallado por Marco Asensio (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Vinícius Júnior.

8' Falta de Isco (Real Madrid).

8' José Gayà (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

6' Falta de Lucas Vázquez (Real Madrid).

6' José Gayà (Valencia) ha recibido una falta en la banda izquierda.

5' Remate fallado por Uros Racic (Valencia) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Denis Cheryshev con un centro al área.

2' Corner, Valencia. Corner cometido por Lucas Vázquez.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

La previa

El Real Madrid busca este domingo en Mestalla, tocado por el coronavirus, marcharse al parón de selecciones en lo más alto de LaLiga Santander, en una novena jornada en la que se topará con un Valencia que necesita poner fin a una racha de cuatro partidos sin ganar y para tratar de dificultar las cosas a los blancos como en temporadas anteriores.

Los positivos confirmados este sábado del brasileño Casemiro y el belga Eden Hazard, que se unen al conocido el lunes de Éder Militao, dejan a Zinédine Zidane sin dos titulares claros para el duelo en el coliseo valencianista, donde aspiran a sumar tres nuevos puntos que les permitan afrontar unas semanas tranquilas ante la llegada de los compromisos internacionales.

El carrusel de encuentros de los blancos desde el último parón, saldado con dos derrotas -una en LaLiga y otra en Champions-, un empate y tres victorias, dos de ellas de mérito en el Clásico (1-3) y ante el Inter (3-2) el pasado martes, no ha dejado lugar para el descanso.

Con el camino corregido en el torneo continental, en el que los tropiezos ante Shakhtar Donetsk (2-3) y Borussia Mönchengladbach (2-2) casi le apean de la lucha, el cuadro madridista también marcha bien en la competición doméstica, donde atesora 16 unidades, una menos que la líder Real Sociedad -con un partido más-. Además, en las ocho jornadas disputadas solo ha caído ante el Cádiz en el Alfredo Di Stéfano (0-1) y cedido puntos en su estreno ante, precisamente, los donostiarras (0-0).

Así, el principal aspecto a corregir en Mestalla serán las lagunas defensivas, que le han hecho encajar diez tantos en los últimos seis encuentros disputados desde el triunfo del pasado 4 de octubre ante el Levante (0-2), el último en el que Thibaut Courtois consiguió mantener la portería a cero. A pesar de todo, continúa como el tercer equipo menos goleado en LaLiga Santander (5), solo por detrás de la Real Sociedad (4) y del Atlético (2).

En este objetivo, Zidane tendrá que lidiar de nuevo con las ausencias de sus dos laterales derechos, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola, así como de Nacho y Éder Militao, que este lunes dio positivo por coronavirus. La COVID-19 se ha cebado esta semana con el conjunto blanco, que este mismo sábado confirmaba los contagios de Casemiro y de un Eden Hazard que sigue sin levantar cabeza.

Ambos, además, apuntaban a titulares ante el conjunto 'che', aunque el técnico francés tendrá fácil encontrarles sustitutos. El croata Luka Modric y el brasileño Vinícius ocuparán sus lugares en un once que, salvo esas excepciones, no cambiará respecto al que se plantó ante el Inter.

Así, Courtois formará en portería justo por detrás de Varane y Sergio Ramos, mientras que Mendy y Lucas Vázquez, que ha ofrecido un gran rendimiento en la zaga, ocuparán los laterales. Modric acompañará a Kroos y Valverde en la sala de máquinas, mientras que Vinícius integrará un tridente que completarán Benzema y Asensio, autor de goles brutales ante el Valencia.

EL VALENCIA, A FRENAR LA MALA RACHA

Mientras, el conjunto 'che' afronta el choque necesitado de una alegría después de cuatro encuentros sin conocer la victoria. Aunque el pasado fin de semana salvaron, con un penalti materializado por Carlos Soler en el minuto 100, un empate ante el Getafe (2-2), los de Javi Gracia solo han conseguido sumar un punto, precisamente el del partido ante el conjunto azulón, de los últimos 12 en juego.

La realidad les sitúa decimocuartos con 8 unidades, dos más que un descenso que confirma la difícil situación de un club histórico que, tras desmantelarse este verano, ya mira más hacia abajo que hacia arriba. La marcha de Geoffrey Kondogbia esta misma semana al Atlético es una muestra más del cambio en Mestalla.

"Se han dado circunstancias que han hecho que no hayamos tenido estabilidad como equipo y como plantilla, pero no es una excusa", advirtió en la previa Javi Gracia, que no podrá contar con el sancionado Thierry Correia ni con los lesionados Mouctar Diakhaby y Jasper Cillessen.

La lesión del portero neerlandés ha abortado la intención del técnico valencianista de sustituir bajo palos a Jaume Doménech. Mientras, Daniel Wass ocupará el hueco del portugués en el lateral derecho, ausente por sanción, y Denis Cheryshev se encontrará como titular con sus excompañeros. Además, Maxi Gómez y Gonçalo Guedes llevarán el peligro al área blanca.