Clubes importantes de LaLiga no pueden hacer frente al pago salarial de enero

Es un problema que está a la vuelta de la esquina y que ahora mismo se cocina en los despachos del fútbol español. La pandemia afecta de lleno a las cuentas de los equipos, o eso dicen ellos, y podemos anunciar semanas muy movidas en nuestro fútbol profesional.

No hablamos en este caso de una rebaja salarial como la que plantea el Barça, si no de aplazar directamente el pago grande que deben ejecutar en enero por falta actual de liquidez. Es importante recordar que al margen del dinero que perciben mes a mes, los futbolistas reciben la mayor parte de su ficha en 2 grandes pagos, enero y junio, a veces en 3, y con enero a la vuelta de la esquina los números no cuadran.

Carrusel Confidential se ha puesto en contacto con los mejores representantes del país y confirman los problemas que están viviendo. Clubes que en verano se llevaron jugadores muy cotizados ofreciendo más dinero que otros anuncian ahora que no les pueden pagar, y futbolistas que piden la carta de libertad cuando se les plantea un aplazamiento o una rebaja salarial reciben como respuesta una renovación en diferido, como la del Barça con Piqué.

Estamos viendo clubes divididos como el Barça, vestuarios enfrentados como el del Alavés, equipos nivel Real Madrid que negocian nuevos recortes y casos como el del Girona, que ha visto como es el City Group y no ellos el que ficha a un jugador, Santiago Rodríguez, postergando su llegada porque sencillamente la ingeniería financiera no encaja.

Athletic, Betis y Villareal se ponen de perfil ante la amenaza de la SuperLiga europea

Llama la atención como estos clubes prefieren no mojarse ante un proyecto que está cociéndose a fuego lento , que ya es una realidad en los despachos y que ataca directamente al presente y futuro de las tres entidades mencionadas. Sabemos que Madrid, Barça y Atlético están dentro de la Superliga, que muchos piden ahí al sevilla, pero pulsando la opinión de otros clubes nos hemos encontrado sorpresas.

El Betis dice que no opina de rumores, el Athletic sigue la misma línea porque no tiene información sólida, dice, y el Villareal utiliza un sospechoso “nada que decir, de momento”. Aquí te contamos que los clubes alemanes firmaron un documento conjunto, algo que parece complicado en nuestro país viendo estas reacciones.

Otro día hablaremos del Valencia, pero llama la atención la postura del Villarreal. estuvo presente hace un año en la reunión que ECA y las ligas europeas hicieron en Madrid y da la sensación de querer jugar con dos barajas, apostando por un nuevo modelo de competiciones europeas pero sin querer mojarse contra una Superliga que de facto desprecia a clubes como el Villareal. La guerra fifa -Uefa puede acabar con el modelo de ligas que conocemos actualmente

Por su parte, hemos encontrado a un club grande de nuestro país que no se pone de perfil. Al contrario, es muy claro: “la Superliga es insolidaridad y no beneficia al fútbol”. Esta es la versión oficial de la Real Sociedad, que ve en este modelo similar a la euroliga de baloncesto un experimento que a la larga hará daño a todos los clubes, a los ricos y los pobres.