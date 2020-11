Love Parade: diez años esperando justicia para las víctimas

24 de julio de 2010. Se celebra en Duisburgo, en Alemania, el festival Love Parade. Allí, Clara Zapater, estudiante de erasmus en Alemania, murió en una avalancha humana en la que fallecieron veinte personas más. Diez años después del suceso, la justicia alemana ha cerrado el caso y los padres de Clara, Nuria Caminal y Paco Zapater reclamarán al Tribunal de Estrasburgo.

“La justicia alemana no ha querido dar respuesta a qué sucedió y quienes han sido los responsables de lo que sucedió”, explicaba Nuria, quien incide en que “no es que no se pudiera, si no que no se ha querido”.

Pese a los avisos de los afectados para que se dieran celeridad a la hora de dictar sentencia ante el paso de los años esta dejó que el juicio prescribiese (la justicia alemana dice que si a los 10 años de comenzar un juicio no sale la sentencia este prescribe). Tal y como aseguran tanto Paco como Nuria, se han sentido “acompañados” durante un proceso que tenían que complementar con el duelo por el fallecimiento de una hija, pero también “impotentes” ante “la falta de voluntad del sistema judicial alemán”.

“Confiábamos de que en un país como Alemania la justicia velaría para que no hubiera injusticia”, señalan los padres que esperan ahora que el Tribunal de Estrasburgo acepte la demanda y que esta prospere (solo prosperan un 1% de las presentadas). “La vía penal está agotada. Lo único que puede decir Estrasburgo es si Alemania ha vulnerado nuestros derechos fundamentales. Es una sentencia simbólica pero que a estas alturas de la película ya firmaríamos”, zanja Paco Zapatero.

La investigación duró cinco años, se decidió no procesar a los principales responsables (entre los que estaban el alcalde y el jefe de policía) y ahora el documental El caso Love Parade da voz a algunos de los afectados, pero también a la versión oficial. “Se acerca bastante a esta”, señalan Nuria y Paco, quienes recalcan que querían que su voz “se oyera en Alemania”.