Berto Romero y el problema con las mascarillas y su nariz

El Nadie Sabe Nada se nutre en gran medida de las aportaciones de los oyentes y telespectadores pero también de las historias cotidianas que nos regalan en cada programa Andreu Buenafuente y Berto Romero.

En esta ocasión ha sido Berto el que ha querido alzar la voz para hablar de un drama que está viviendo con las mascarillas. "No estoy viviendo tampoco un calvario porque es una palabra muy gruesa pero yo no encuentro mascarilla que me venga bien", se sinceró.

"Con esta cara que tengo tan barroca y con el puente de nariz este que tengo... es muy complicado", añadió el cómico catalán, que explicó a continuación por qué tiene tantos problemas. "Si yo intento calzar la nariz desde la base, la mascarilla sube mucho y me aprieta los ojos", comenzó a argumentar.

"No es solo la nariz sino la forma de la cara. Mi barbilla, la parte de abajo, cede un poco. La FPP2 hace como una campana por abajo, ahí bien pero por arriba como la nariz es tan grande deja un poco de hueco y todo el vapor caliente sube arriba", relataba a su compañero Andreu, que intentaba encontrar una solución al problema de su amigo.

Este drama lo vive una gran parte de la población y lo hace en silencio. En una pandemia y estando sanos, no estamos como para quejarnos porque la mascarilla nos resulte incómoda pero es cierto que hay ciertos tipos de caras y de narices que no ayuden a facilitar la tarea.