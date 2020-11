Marazu: "Llamas a Raphael y es el primero en estar ahí"

El compositor Jorge Marazu (Ávila, 1986), creció rodeado de música. Su padre Antonio Hernández era el cantante de la Orquesta Montecasino, y Rocío Dúrcal, Nino Bravo y Raphael forman parte del escenario sonoro de su infancia. Este 'El primo de Federico', seudónimo que elige por su devoción absoluta por Federico García Lorca, estrena su último disco 'La gran belleza' y conversa esta madrugada con Mara Torres sobre la historia y las canciones de su vida.

Desde 'Un beso y una flor' de Nino Bravo, que fue la banda sonora de su niñez, a una de las canciones de su nuevo disco, 'Abrázame', que interpreta en directo para los oyentes del Faro, han pasado treinta años de dedicación al sueño de ser músico. Esta madrugada conocemos algunas de las anécdotas que marcan su vida y su vocación profesional pero quizá una de las más llamativas tenga que ver con aquella noche en la que su madre le dijo: "Si lo contamos no nos lo creen". Él, siendo muy joven, se estaba preparando para ir a su turno en la pizzería en la que trabajaba y escuchó como Sergio Dalma cantaba una de sus canciones en televisión. Luego pudo componer para otro de sus grandes referentes: Raphael. Guardan desde entonces muy buena relación y él le expresó su agradecimiento por aquella canción "hecha a su medida".

Su vinculación con los músicos de orquesta, heredada de su padre, ha ido conformando en él un compromiso muy marcado con los músicos que van de pueblo en pueblo y que tienen su futuro inmediato comprometido por culpa de la pandemia. "Me he criado en esto. Recuerdo ir antes a montar, actuar, desmontar e ir corriendo al siguiente bolo. Esa es mi cultura del esfuerzo y de la música. Aprovecho para gritar que alguien tiene que encender una luz, no podemos seguir a oscuras con todo esto", ha explicado.

Este 'Primo de Federico' se ha tatuado la firma de Lorca hace unos días. Menciona también a otro de sus grandes referentes: Miguel Delibes. No se considera poeta, solo autor de canciones, pero acaba reconociendo al final de esta entrevista que anoche con tres cervezas envió un poema a su amigo Miguel Poveda recogiendo el sentimiento que se le había quedado al escuchar una canción de Lole y Manuel. Puede que no se sienta poeta pero esta noche no solo nos ha visitado la música de Jorge Marazu, se quedan, también, sus letras y sus respuestas.