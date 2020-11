Manu Carreño: "Ramos no necesita que le regalen cinco minutos para sumar un partido más"

Sergio Ramos igualó en el amistoso ante Países Bajos a Gianluigi Buffon como el futbolista europeo con más partidos disputados como internacional, alcanzando la cifra de 176 encuentros con la Roja. Luis Enrique no alineó al central de inicio para darle descanso de cara a los compromisos de Nations League ante Suiza y Alemania, pero sacó al madridista al terrena de juego en el minuto 85, un gesto que criticó Manu Carreño en El Larguero: "No creo que Ramos necesite que alguien le regale cinco minutos para sumar un partido más".

"A mí no me gusta. Ojalá Ramos llegue a 500 partidos, pero me parece que este gesto le quita importancia y seriedad a la cifra de partidos", subrayó el director del programa.

Para ser el futbolista con más partidos disputados con su selección de toda la historia, Sergio Ramos tendrá que superar a Ahmed Hassan, que sumó 184 encuentros con Egipto. En el camino hacia esta hazaña, Manu Carreño apuntó que al capitán español "no le hacen falta" este tipo de decisiones.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "El cambio de @SergioRamos obece a cuidar al jugador y como reconocimiento para que siga sumando partidos".



➡️ "No he hecho el cambio para generar buen rollo".#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/CZzZ6mpwaT — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 11, 2020

Rumbo a la Euro

"Imagino que en la cabeza de Luis Enrique tendrá en once para la Eurocopa. Estamos a medio año del torneo y no sé cuando van a terminar las pruebas", comentó Carreño.

El empate ante Países Bajos da paso a dos partidos oficiales en los que se podrán extraer conclusiones relativas a la selección que el técnico asturiano tiene en mente. "A mí me han vuelto a dejar frío", concluyó.