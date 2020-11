"Había emprendido un viaje tan atroz solo para darle un futuro a ese niño que ahora está muerto"

La ONG española Open Arms ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo en el que muestra un momento especialmente desgarrador. Las imágenes, grabadas este miércoles durante el rescate de un naufragio en un punto no especificado del Mediterráneo, muestran a una mujer gritando de forma desesperada desde el interior de uno de los botes de la organización. Y no deja de repetir la misma frase: "I've lost my baby!" [he perdido a mi bebé].

Esta es la dura realidad de un mar que ya se ha cobrado la vida de cientos de personas migrantes que han tratado de llegar sin éxito a los países europeos. Sin embargo, los 27 son reacios a llevar a cabo una política contudente, coherente y común para poner fin a este desastre humanitario. Hemos hablado en 'Hora 25' con David Lledó, jefe de Emisión a bordo del Open Arms.

La situación del Open Arms

Es bastante difícil de manejar la situación a bordo, llevamos más de 36 horas de trabajo continuo. Tenemos una serie de protocolos añadidos que complican mucho más las tareas a llevar a cabo.

Esto no es un ferry, es un barco que en su día fue un remolcador. El barco está preparado para rescatar a unas 300 personas, el problema es que no está hecho para que esta gente esté aquí días. Ya hemos hecho todos los trámites y estamos esperando a que nos den autorización para desembarcar.

Siempre tratamos de ser optimistas, pero las últimas veces estuvimos hasta diez días esperando a que nos dieran un puerto seguro. Tuvimos ayer un naufragio de una embarcación que se partió en dos con 118 personas. Logramos sacar a todas las personas del agua, pero desgraciadamente fallecieron 5 adultos y más tarde un bebé al que al principio habíamos conseguido reanimar, pero que desgraciadamente falleció antes de que llegara la evacuación aérea que habíamos solicitado.

La muerte de Joseph

Todo el acto en sí es una tragedia, pero pensar que si la embarcación hubiera aguantado 10 o 15 segundos más, Joseph seguiría vivo en este momento, él y las otras personas.

Él llegó al barco en parada cardiorrespiratoria, estuvo varias horas estable. Solicitamos una evacuación aérea porque su situación era crítica. Desgraciadamente una hora antes de que llegara el helicóptero nos dijeron que estaba otra vez en parada cardiorrespiratoria y el equipo médico estuvo 40 minutos intentando reanimarlo, pero al final nada.

El grito desgarrador de una madre

A la madre la evacuamos en helicóptero horas después. La madre estaba destrozada desde el primer momento, cuando falleció fue un momento muy duro para todos. En el momento en que nos acercamos a consolarla, lo único que alcanzaba a decir era que había emprendido un viaje tan atroz solo para darle un futuro a ese niño que ahora está muerto y ahora nada tenía sentido.

Más evacuaciones

Hace cinco minutos hemos evacuado a seis personas. Teníamos un par de personas con quemaduras en el 20% de su cuerpo por el contacto directo con combustible dentro de su embarcación. El combustible con el agua de mar es como sosa cáustica. Había un par de mujeres embarazadas y una niña menor. Este no es el lugar apropiado para nadie. Hay ciertos casos que podemos conseguir que se desembarquen un poco más rápidamente.

La situación en la que están no es nada fácil y ya no es solo eso, sino las horas que han estado antes en el mar. Gente con cuadros de hipotermia. Tenemos una doctora y un enfermero que no dan a basto.

Esta gente ha pasado por las mil y una antes de llegar aquí, violaciones, tortura y trata de blancas.