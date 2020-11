'La llorona' justiciera de Jayro Bustamante: "El cine como entretenimiento no me interesa"

En La Llorona, Jayro Bustamante rescata un personaje del folklore mexicano y de otros países de Latinoamérica y que ha aparecido ya varias veces en el cine, incluso en el norteamericano, la última en un film de la franquicia de Expediente Warren. Es una mujer que, según la leyenda, asesinó a sus propios hijos y vaga entre la realidad y el más allá, para llevarse a los niños que se han portado mal. “Yo quería cambiar el concepto de La Llorona desde que decidí trabajar con ella porque tiene un significado misógino terrible. Es una mujer abandonada por un hombre; se pone a llorar y mata a sus hijos. Queríamos hacer una Llorona justiciera, pero quería cambiarla totalmente, aunque hay algunos elementos muy lindos en La Llorona como el agua”, afirma el director.

La película comienza con el juicio al general Enrique Monteverde, un mando de las fuerzas armadas guatemaltecas responsable de haber asesinado a miles de indígenas. Un genocidio que el general se niega a admitir. Sin embargo, por las noches, los remordimientos surgen en forma de pesadillas y sus víctimas parecen cobrar vida.

Con La Llorona Jayro Bustamante cierra su trilogía sobre El insulto. En Ixcanul se centraba en el racismo; en Temblores, que vimos hace unos meses, en la homosexualidad, una opción sexual que en Guatemala es un verdadero estigma. La Llorona gira alrededor de la palabra comunista porque en muchos sectores sociales y políticos de Guatemala, según explica Jayro Bustamante, todo aquel que defiende los derechos humanos es acusado de ser comunista. “Un comunista en los años 50 y 60, incluso hasta los 80 era un enemigo del Estado. Y se sigue utilizando el insulto para hablar de todo aquel enemigo del Estado. Y cuando entiendes que el enemigo del Estado en Guatemala es aquél que defiende los Derechos Humanos entonces puedes entender que sucediese un genocidio. Eso es lo grave de ese insulto. Si al final solo fuesen puras ideologías políticas, no importaría, pero cuando ya estás insultando a alguien que defiende los intereses generales, eso se vuelve una cosa muy loca”, dice Jayro Bustamante.

Pero La Llorona, además de una película política, es un film de terror. “Hicimos una investigación y nos dimos cuenta de que los guatemaltecos consumen películas de horror y de súper héroes más que de cualquier otro género. De ahí salió la idea de dirigirnos hacia el horror. Y luego, mientras trabajábamos el tema, hablamos mucho de nuestro país como una “Madre Tierra” que lloraba por sus hijos desaparecidos. Y cuando llegamos a ese concepto, la figura de la Llorona era perfecta”.

Jayro Bustamante cierra ahora este tríptico sobre “El insulto”, pero su cine en el futuro seguirá abordando los problemas sociales y políticos de Guatemala. “Yo no veo el cine como entretenimiento. El cine como entretenimiento a mí no me interesa. Seguramente haré alguna cosa para ganar dinero porque no lo gano con estas películas, pero mis proyectos personales sí que estarán marcados por crear un despertar, una conciencia y un pacto social y sobre todo hacer que el cine se convierta en una herramienta de aprendizaje”, dice. De momento ahora estrena La Llorona, un film que Guatemala presenta a los premios Goya y a los Oscar.