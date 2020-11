Las redes sociales piden el boicot de la nueva serie de Netflix por la presencia de este actor

Este viernes 13 de noviembre llega a Netflix 'Los Favoritos de Midas', una miniserie escrita y dirigida por Mateo Gil ('Las leyes de la termodinámica', 'Blackthorn', 'Nadie conoce a nadie') en la que Luis Tosar interpreta a un empresario objeto de un macabro chantaje en el marco de una España envuelta en disturbios callejeros y revueltas sociales.

En sus seis capítulos de menos de una hora de duración, 'Los favoritos de Midas' actualiza el relato de Jack London 'The Minions of Midas', ambientado en Londres de hace un siglo, y lo lleva hasta el Madrid de estos días donde Tosar se convierte en Víctor Genovés, un adinerado empresario que sufre una terrible extorsión: si no paga 50 millones de euros, una misteriosa organización autodenominada Los Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en un lugar y fecha señalados.

Sin embargo, la serie está siendo protagonista en redes sociales por un motivo diferente al de su estreno: la presencia de Willy Toledo como parte del elenco de la nueva miniserie de la plataforma de streaming en España. Willy Toledo da vida en la serie al inspector Conte, un veterano policía políticamente incorrecto y decidido a atrapar a Los favoritos de Midas.

Como ya ocurriera hace meses con la publicación de una imagen promocional de la serie 'Patria' de HBO, muchos usuarios en Twitter han comenzado a pedir el boicot a la nueva serie de Netflix por contar en sus filas con Willy Toledo. El intercambio de mensajes en contra del actor y a favor de su participación en la serie ha hecho que el nombre "Willy Toledo" sea 'Trending Topic' en España este viernes.

El actor Willy Toledo es muy criticado por determinados sectores de las redes sociales desde su polémico juicio por comentarios en Facebook como "me cago en Dios". El pasado mes de febrero el actor fue absuelto porque el juzgado entendía que usó un lenguaje "soez, vulgar, malsonante y provocador", pero "resulta evidente" que "la finalidad del texto no es la ofensa de los sentimientos religiosos".