"No es que Luis Enrique no encuentre un 'once' titular, es que el que ha encontrado no convence"

La Selección Española de Luis Enrique sigue dando pasos en su objetivo de conformar un bloque de cara a la Eurocopa. Muchos jóvenes talentos se han acoplado a las concentraciones internacionales y empiezan a hacerse un hueco en las convocatorias. Sin embargo, el Sanedrín de El Larguero todavía duda acerca del 'once' que se presentará en la gran cita y sus capacidades.

A pesar de las probaturas y los cambios que ha venido haciendo el seleccionador en los últimos compromisos, Antonio Romero desveló que Luis Enrique "tiene claros 9 de 11 futbolistas". El problema no sería por tanto de clarividencia en la cabeza del técnico, sino en el poco convencimiento que producirían sus elegidos de puertas hacia afuera.

"No es que Luis Enrique no encuentre un 'once' titular, es que el 'once' que ha encontrado no convence", señaló Romero en el debate, negando que estuviera habiendo bandazos en las alineaciones. "No es cierto que esté haciendo un casting permanentemente", continuó, haciendo frente a los comentarios de Pablo Pinto dudando del escaso nivel del equipo: "Vamos a ir con un bloque que no te gusta, eso es un debate diferente".

En sus cábalas, Pablo Pinto lamentó que "estos 9 que os sabéis de memoria van a llegar a la Eurocopa habiendo jugado juntos dos veces". Además de ello, hace referencia a internacionales como Mikel Oyarzabal, Mikel Merino o Pau Torres para preguntarse su rendimiento al máximo nivel. "¿Cuántos partidos de Champions han jugado?", lanza, dejando caer su firme pensamiento de que "no tenemos ninguno entre los mejores en su posición salvo Ramos, y es discutible".

"No creo que Portugal sea mejor que España"

Contestó a ello por última vez Antonio Romero para subrayar que "decir que España no tiene jugadores entre los mejores 50 del mundo me parece una afirmación exagerada". "No creo que Portugal tenga mejor equipo que España. Lo que tiene Portugal que no tiene España es Cristiano Ronaldo", cerró, poniendo como ejemplo a la vigente campeona de Europa.

La Selección Española sí resulta más del agrado de Antón Meana. "Me gusta la selección de Luis Enrique", apuntó, aunque consciente de que "si hablamos de si España va a ganar la Eurocopa es un tema diferente".

En esta línea le siguió Jordi Martí, claro defensor del plan seguido por el seleccionador: "Luis Enrique es tan inteligente que va a tener a todos concentrados. Saben que la competencia va a ser dura y es una forma de tenerlos a todos bailando", afirmó, poniendo en valor el cambio generacional que ha vivido el combinado en los últimos años. "En el casting, Luis Enrique encuentra su forma de liderazgo. Antes España estaba hecha de intocables y ahora ha cambiado", evidenció.

Por su parte, Javier Matallanas admitió que "el bloque con estas tres últimas convocatorias lo va perfilando" y pone el objetivo en la 'Final Four' de la UEFA Nations League para no tropezar dos veces en la misma prueba. "No estar en la final a cuatro sería un pequeño contratiempo porque ya le pasó la otra vez, que España empezó como un tiro y luego quedamos fuera de la final", recordó en última instancia, a tenor de las necesidades de un conjunto en el que opina que "Morata debería ser el '9' de España claramente".