Xavi Vilajoana: "No fichaba a Sergio Ramos gratis para el Barcelona"

Este jueves Xavier Vilajoana presentó su precandidatura de cara a las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Horas más tarde se supo que dichas elecciones se celebrarían el 24 de enero.

"Ha habido muchas decisiones que no habría tomado si hubiera sido el presidente. ¿Bartomeu? No he hablado con él desde que dimitió la Junta Directiva. Bartomeu ha hecho muchas cosas bien y otras no tan bien", comentó sobre el pasado reciente del club, muy criticado en los últimos meses a nivel institucional.

Evidentemente, también se pronunció acerca de la continuidad de Leo Messi. "Lo primero que haría sería escucharle y después le plantearía mi manera de ver las cosas. Los jugadores, a medida que se hacen mayores, pueden aportar cosas que cuando tenían 25 años no podían aportar. ¿Rebajarle el sueldo? Si te soy sincero no sé que sueldo tiene Leo Messi, no miento. Son cifras que son privadas, no se ponen encima de la mesa por un tema de confidencialidad".

En unas semanas Sergio Ramos quedará libre y podría marcharse gratis a un club la próxima temporada, pero Xavi Vilajoana no lo ficharía en esas condiciones para el Barcleona. "No, por un motivo muy claro. Tenemos una cantera muy buena y las posiciones en las que jugaría Sergio Ramos las tenemos perfectamente cubiertas y con jugadores de mucho futuro. Es lo que pienso, siempre me he expresado así".

Por último comentó la desafortunada frase que escribió después de que pitasen penalti por agarrón de Lenglet a Ramos en el Clásico. "En su momento, al acabr el partido, obviamente pedí disculpas. Son unas declaraciones que, en la forma, no son de recibo. También es verdad que creo que sigo estando de acuerdo en el fondo. Una herramienta tecnológica no debería dar pie a ninguna interpretación. El VAR es una herramienta que puede ayudar mucho pero debería entrar en jugadas cero interpretables".