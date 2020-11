Dani Martín: "No formo parte de ningún movimiento, solo soy Dani Martín"

En el mes de octubre, se cumplieron diez años del primer disco en solitario de Dani Martín, "Pequeño", un trabajo fundamental en su historia porque con él, sumaba otras facetas distintas a las mostradas en "El Canto del Loco", su sensibilidad, sus heridas y enseñanzas, y comenzaba a construir su propio proyecto de felicidad.

Diez años más tarde ese proyecto continúa y el artista tiene más ganas de jugar que nunca. En su nuevo disco, ha mezclado todos los sonidos de su vida, se libera de sus propias jaulas, muestra todas sus caras -porque no solo tenemos una- y sobrepasa sus propios límites. Lo pequeño es grande. La receta Dani Martín para estar más cerca de la felicidad está en su nuevo disco, "Lo que me dé la gana" donde como él mismo ha contado "ha hecho supuesto un gran ejercicio de paciencia" en todos los sentidos. "Me he dado la libertad de ser quien realmente soy no es que antes no lo fuera pero estaba condicionado por algunas cosas".

📹ENTREVISTA | @_danielmartin_: "En este disco he dejado que todo aquello que me emocionara se quedara dentro del disco pic.twitter.com/jzgsiXeAzI — La Ventana (@laventana) November 13, 2020

"El dedo de la portada me lo dedico a mí mismo", ha asegurado, por haberse puesto determinados límites y corazas de las que en este trabajo se ha liberado completamente. Aquí está su esencia, la de una persona que escucha todo tipo de géneros, desde el rap a Los Ronaldos, Coque Malla, Red Hot Chili Peppers, Hombres G, La Polla Records o Alejandro Sanz. Se ha permitido jugar con todas sus influencias, personalidades y hasta con sus propias exigencias de las que se reíe abiertamente.

Hasta rapea por primera vez. "Solía hacerlo en casa nunca en público porque tenía miedo de no tener credibilidad", pero ha llegado el momento en este trabajo, al igual que para introducirse en otros géneros como la rumba. Se rodea para ello de músicos como Camilo, Juanes o Coque Malla que le acompañan en algunas de estas nuevas composiciones.

📹ENTREVISTA | @_danielmartin_: "Mi padre es el mayor tesoro que tengo junto a mi madre. Mi abogado dice que son los dos últimos hippies que quedan en España"😂 pic.twitter.com/jJtCSuOfFa — La Ventana (@laventana) November 13, 2020

Canciones en las que hay crítica ácida -"La Mentira"-, un homenaje a su padre, "Capitán", a las bandas musicales de su vida o que hablan de la libertad -"La jaula"-, o de los sentimientos del artista. Pero sin duda, una de las más especiales es "Cómo me gustaría contarte" dedicada a su hermana que falleció hace años y a la que ha ido recordando en distintas canciones a lo largo de su trayectoria.