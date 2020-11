La opinión de Carles Francino

Esto no es un juego, ¿eh?, ni una adivinanza, porque el asunto es muy serio. ¿Qué tienen en común Sharon Stone, Woody Allen, Isabel Pantoja, Maradona, Julio Verne, Steve Jobs, Carlos Sobera, Larry King, Belén Esteban o mi sobrino Gerard? Entre muchos otros… Yo les diré lo que tienen en común: la diabetes. La otra gran pandemia.

Ahora que estamos todos tan preocupados -y con razón- por la covid, no está de más recordar que hay otras dolencias que también siguen causando estragos; y que en el caso de la diabetes afecta a más de 200 millones de personas; en España, por lo menos -que se sepa-, son seis millones. Y digo que se sepa porque por cada caso diagnosticado se calcula que hay otro, hay otra persona, que aún no lo sabe.

Mañana el celebra el día mundial de la diabetes y nosotros nos avanzamos hoy para hacer un retrato de cómo combatir, y sobre todo cómo prevenir esta enfermedad. Porque en la detección precoz, como en tantas otras cosas, ahí está la clave: en prevenir antes que curar.

Por cierto, un ejemplo de hoy mismo, por si nos sirve de algo, relacionado con la covid. En Auckland, en Nueva Zelanda, una ciudad de más de millón y medio de habitantes, han detectado un caso de coronavirus, uno. Una estudiante de 20 años, empleada en una tienda. ¿Qué han hecho las autoridades? Pedir a 100.000 trabajadores que se queden en casa, 100.000, hasta que descubran cómo se ha infectado esa chica. Ya sé que Nueva Zelanda está en las antípodas, en la otra punta del mundo, pero a lo mejor podríamos pensar, simplemente pensar, que andar como andamos desde hace semanas, renqueantes, con la economía a medio gas, conviviendo con el virus, restricciones parciales, con un montón de muertos y los hospitales sufriendo… pues igual no es la mejor solución. Yo no lo sé, no tengo ni idea. Esto lo tienen que hablar los responsables políticos con científicos y epidemiólogos y decidir qué hacen. Pero si en otros lugares han sido mucho más drásticos -como lo fue España al comienzo- y no sólo no se ha hundido la economía, sino que después ha ido mejor…pues igual habría que darle una vuelta. Ahí lo dejo.