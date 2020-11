'Los abrazos perdidos', el regalo a sus abuelos de una escritora de ocho años

La pandemia y el aislamiento provocado por la COVID-19 ha sido inspiración para muchas historias. Una de ellas empieza de la siguiente manera: "De la noche a la mañana todo cambió: los parques quedaron cerrados y los niños dejamos de ir al colegio. Todo se detuvo, los abrazos también, como os decía. Solo podíamos salir de casa para comprar alimentos, y debíamos hacerlo protegiéndonos con mascarilla, guantes y guardando dos metros de distancia unos de otros."

Estas líneas forman parte de ‘Los abrazos perdidos’, un cuento que se acaba de publicar y que ha escrito una niña de ocho años, Nayara Granados. Esta historia transcurre en 2070, donde se imagina convertida en abuela que le cuenta a sus nietos una pandemia que hubo en el año 2020, cuando ella era pequeña.

La escritora se inspirado en la separación de sus abuelos, en no poder abrazarlos durante el confinamiento.

Para Nayara, los abrazos son tan importantes porque “quitan las penas y me llevan a otra dimensión más dulce y para mí es lo mejor que me pueden dar cuando estoy triste”. Por este motivo, se entristeció mucho cuando ya no pudo volver a visitar a sus abuelos cuando se decretó el estado de alarma en el mes de marzo.

“Ha sido muy duro, los fines de semana voy a verlos, pero ahora como no nos podemos desplazar para verlos, lo pasé muy mal”, relató la escritora, quien considera que, para ella, sus abuelos “son la segunda persona que te puede ayudar, es igual que un padre”.

La niña recuerda, de hecho, el último abrazo que le dio a sus abuelos, que fue “cuando vinieron por última vez a verme a casa”, así como los cuentos que le contaban antes de irse a dormir.