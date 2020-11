El hombre de los 39 Récords Guinness quiere más

Hace tres años, Christian dejó de competir en el circuito internacional de Power Running (carreras de subir escaleras) para intentar cumplir el sueño de su infancia. Él, entusiasta de los Récords Guinness desde pequeño, tenía como objetivo ocupar alguna página del libro que tantas navidades recibió como regalo. Hoy, con 32 años, forma parte de la edición de 2021 por subir más de dos mil escalones mientras hacía malabares con tres objetos y asegura que siente “un orgullo enorme”.

Aunque su experiencia como power runner le sirvió para pulverizar varios récords relacionados con la subida de escaleras con bastante facilidad, Christian intenta desarrollar nuevas habilidades que le ayuden a establecer otras marcas. Durante el confinamiento, por ejemplo, aprovechó para batir una de las más complicadas que recuerda: tras nueve meses de entrenamiento, consiguió sostener una bicicleta de catorce kilos con la barbilla durante casi diez minutos. La marca previa estaba en seis.

De cara al futuro, Christian tiene claro que va a seguir acumulando Guinness. Primero, intentará recorrer una milla utilizando dos zuecos de madera de 1’5 kilos cada uno para mandar un mensaje a Ashrita Furman, que actualmente ostenta ese récord y es la persona con más Récords Guinness del mundo. Además, tiene en mente uno tan complejo como peculiar. Quiere pasar 24 horas subiendo escalones sin parar. Pedro Aznar, Antonio Castelo y David Navarro, sin embargo, creen que no lo va a conseguir porque no existe una escalera tan grande como para estar subiéndola un día. A Christian, que tiene controlado todo lo relativo a la preparación de sus récords, esto no le preocupa. Utilizará una máquina estática de subir escalones.