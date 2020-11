La vacuna COVID-19, ¿sin ánimo de lucro?: Las farmacéuticas siempre ganan

Esta semana la farmacéutica Pfizer ha hecho pública que la efectividad de su vacuna es del 90%. Una esperanza a la que acogerse en el contexto de pandemia que estamos viviendo. El gobierno ya está trabajando en la forma de distribuirla cuando esté disponible, el cómo, dónde, cuándo y a quién. Nosotros nos hemos querido fijar en el cuánto.

Organizaciones como Médicos Sin Fronteras han pedido a los gobiernos que exijan urgentemente a las empresas farmacéuticas en todos los acuerdos de la licencia de la vacuna COVID-19, así como en los costes y datos de los ensayos clínicos. Porque aunque se haya pactado un precio bajo, siempre esconden algún punto opaco o cuestionable para ganar más dinero. Es lo que se ha intentado en Brasil que ha demostrado que los compromisos públicos de “sin ánimo de lucro” de una gran farmacéutica, tenían una letra pequeña: la empresa se otorgaba el poder de dar por finalizada la pandemia en julio de 2021 y cambiar los precios. Podrían revisar el precio hasta un 20% por encima del coste de producción de la vacuna.

Hemos hablado con Eva Belmonte, de la Fundación Civio, que elaboraron el exhaustivo estudio “Medicamentalia” sobre las zonas oscuras de los acuerdos de las farmacéuticas con los gobiernos. No se hacen públicos los costes de producción y se olvida siempre que en la mayoría de las investigaciones, también en las de la COVID-19, se invierte mucho dinero público. A través de este estudio de Civio se puede comprobar la falta de transparencia en este sector. Eva Belmonte destaca que “lo positivo en este caso, es que la Unión Europea compra en bloque” y al ser tantos países puede conseguir mejores acuerdos y en mejores condiciones.

¿Cuánto costará el tratamiento contra la Covid-19? Analizamos junto a Eva Belmonte, directora de la Fundación Civio, temas centrados en datos y poder: ¿Cómo son las relaciones entre la industria farmacéutica y los gobiernos nacionales?

India y Sudáfrica, más 379 organizaciones, han pedido a los estados miembros de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que se exija la exención sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en las vacunas y otras herramientas de COVID-19 mientras dure la pandemia.

La intolerancia sigue aquí

La Plataforma Héroes de Hoy, es quien firma el cortometraje “Intolerance is still there” que se estrena el próximo lunes, el día Mundial para la Tolerancia. / Cadena SER

El lunes es el Día Mundial para la Tolerancia. Y la Plataforma Héroes de Hoy, formada por empresas comprometidas con valores sociales, cada año realiza un corto para hacer visible que todavía hay mucho camino por recorrer. El corto de este año nos cuenta Dani Rodríguez, director de la Plataforma, “Intolerance is still here” es una recreación de los graves incidentes en el Stonewall Inn el año 69 en Nueva York. La sorpresa es que el líder de la revuelta, que eligen para seguir los hechos, es en realidad un jugador mexicano -Julio Zúñiga- que fue asesinado el año pasado nada más salir del armario. Gracias a un excelente trabajo técnico, la cara de nuestro héroe es la de Zúñiga. Asesinado, no hace 51 años, sino tan solo unos meses.