El el siglo XII, el filósofo franciscano Guillermo de Ockham estableció una guía de actuación para quienes analizaban la realidad: "En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable". En el siglo XXI, el problema consiste en el que la explicación más sencilla para todas las cosas suele basarse en una conspiración. ¿Quieren ejemplos? Ahí van unos pocos. Cinco años después de los atentados de 11 de septiembre del 2001, el 42% de los estadounidenses creían que el gobierno de Washington organizó la salvajada o partició en ella. No pocos españoles siguen pensando que tras los atentados del 11 de marzo de 2004 estaban los servicios secretos y/o ETA. Vacunas, conspiración. Coronavirus, conspiración. No es extraño que tanta gente en Estados Unidos se declare convencida, pese a las evidencias, de que las elecciones han sido amañadas y de que Donald Trump es el auténtico ganador. La vieja máxima de Ockham ya no vale. Hoy, sea cual sea la evidencia, la explicación más sencilla es, siempre, la que mejor se ajusta a nuestros prejuicios.