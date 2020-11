Nathalie Seseña: "Estamos muy necesitados de apoyo y de público"

En una de las épocas más complicadas para la cultura, son pocos los que se llenan de valentía y deciden dar un paso al frente. Estrenar en estas semanas es un reto; los cines tienen horarios muy restringidos y en comunidades como Cataluña directamente permanecen cerrados. Pero, es precisamente ahora, cuando la comedia es más necesaria que nunca, y eso lo saben bien tanto el director colombiano Fernando Ayllón como el elenco de actores que le acompaña en ‘Ni de coña’, una comedia disparatada sobre cuatro matrimonios que deciden poner rumbo al Caribe para asistir a un retiro que consiga poner fin a sus problemas.

En una de esas parejas se encuentra Marisol, a quien da vida Nathalie Seseña, una mujer cansada de que su marido arruine cada momento de su vida por sus problemas con el alcohol. “El guion me llegó a través de mi representante y me pareció una comedia divertidísima. Además, me parecía fascinante tener la oportunidad de trabajar en un país tan bello como Colombia”. Hasta allí se desplazaron para rodar la película en un momento en el que, en España, el coronavirus ya había aparecido y se avecinaba el confinamiento. “Era surrealista escuchar las noticias que venían de Madrid, no nos lo podíamos creer. De hecho, pensábamos que sería algo pasajero y hasta nos planteamos quedarnos allí un par de semanas hasta que pasase todo. Se veía muy lejano, pero fue un privilegio poder estar allí. Dos semanas después no podríamos habernos ido y justo cuando regresamos a España se cerró todo. Pasamos de estar en el Caribe a encerrarnos en casa dos meses”, recuerda la actriz.

Seseña comparte protagonismo en este film con alguien que le es muy familiar, Jordi Sánchez, su inseparable Antonio Recio en ‘La que se avecina’, donde da vida a Berta. Trece años lleva este matrimonio ficticio haciendo reír a los espectadores y esta es la primera vez que se reencuentran fuera de Montepinar. “Hemos desarrollado una complicidad muy fuerte. Poder compartir con él otro ámbito y otra historia fue muy positivo. Existe una amistad y fue fenomenal poder intercambiar ideas y pensamientos durante el rodaje”, confiesa. Otros de los actores españoles que protagonizan este film son los cómicos J.J Vaquero y Goyo Jiménez, a los que se une uno de los humoristas más conocidos de Colombia, Ricardo Quevedo. “Fue un lujo conocerle y saber de todo su trabajo. Estuvimos allí descubriendo todo el universo artístico colombiano y la verdad es que la experiencia fue muy buena para todos los actores. Cada cultura tiene unas maneras de expresión y de interpretar, pero al final hay algo común que nos une a todos”.

‘Ni de coña’ llega en un momento perfecto. El confinamiento en el que se adentró el equipo de la película tras el rodaje, al igual que millones de españoles, supuso una prueba de fuego para todas las parejas que convivían juntas: o ayudó a que la relación fuera más fuerte o tuvo el efecto contrario. “Es muy interesante que se estrene justo ahora. Creo que el encierro ha supuesto un replanteamiento de muchas parejas que han tenido que pasar muchísimas horas con la persona que han elegido vivir, así que la reflexión sobre el matrimonio que ofrece la película llega en un buen momento”. Lo que también ofrece este film por el que apuesta Ayllón para la taquilla española es una terapia de parejas no muy común que desemboca en una sucesión de fatídicos acontecimientos, propios de una comedia de sus características. Y, aunque probablemente la solución a nuestros problemas no esté en un resort del Caribe, sí es conveniente buscar soluciones cuando algo no nos va del todo bien. “Cualquier tipo de terapia o cualquier práctica que pueda servir para resolver un conflicto siempre es bienvenida, y aunque la nuestra es bastante surrealista, al final no va del todo mal”, declara entre risas Seseña.

El viernes 13 de noviembre es el día escogido para el estreno de esta comedia que ya ve en el horizonte la posibilidad de una continuación. “Esperamos que no haga falta otra pandemia o que al menos esta acabe pronto para poder hacer la segunda parte. Como no sabíamos si podríamos volver a España, ya pensamos en contar esa secuela como un grupo de actores que se han quedado encerrados y siguen rodando”. Veremos si esa idea se hace realidad, pero, por lo pronto, veremos cómo la taquilla responde en estos tiempos tan difíciles para la cultura.