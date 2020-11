El otro "Simón"

No podía imaginar el autor catalán de ascendencia gallega que, cuando publicase su novela, tendría que aclarar continuamente que no se trata de una biografía novelada del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. No, Simón es el nombre del protagonista, nacido a mediados de los 80 en Barcelona, hijo de la emigración, que vive en primera línea la historia reciente de la capital catalana, desde los Juegos Olímpicos hasta los atentados del 17A.

El gran referente de Simón es Rico, su primo hermano, que le dobla la edad , ejerce como un hermano mayor y se esfuerza por introducirlo en el mundo de los libros. Un día Rico desaparece y Simón intentará reconstruir su biografía siguiendo sus últimos pasos y hablando con quienes le conocieron.

Los padres del protagonista tienen un bar, “El Baraja”, que es el escenario donde transcurren sus primeros años de vida. En el hay un billar, que se convierte en el centro de socialización de buena parte de los chavales del barrio.

A lo largo de la novela encontramos múltiples referencias a sucesos que han marcado la historia reciente de Barcelona, de Cataluña y de España; pero Otero introduce también algunas reflexiones sobre hechos del pasado que pusieron los cimientos para que esa historia fraguara.