Toque de queda al amor

Esta semana Jordi Évole se paró el viernes a hablar con 3 chicos que estaban haciendo botellón en una entrada del metro, en pleno Eixample de Barcelona. Cataluña está bajo toque de queda y no se puede salir de casa desde las diez de la noche a las seis de la mañana. Un viernes, antes de las nueve de la noche, esos jóvenes estarían de bares o preparándose para salir toda la noche. ¿Cómo es tener 19 años en pandemia? ¿Cómo se lo montan en sus relaciones sentimentales y sexuales?

Marta Pontnou es asesora de imagen, y colabora en la revista digital “Núvol” con unos artículos ácidos y divertidos sobre el amor y el sexo en tiempos de pandemia. Marta es además amiga de Jordi Évole y aprovecha la invitación del programa para salir de su ciudad, Sabadell, en fin de semana. Porque además del toque de queda, en la comunidad autónoma catalana hay confinamiento perimetral municipal los fines de semana. Claro, en este contexto, y siendo los catalanes un poco “para adentro” , el panorama para ligar se complica y mucho, aunque como dice ella: "Todo es meterla".

Filtraciones de escuchas judiciales

Cada vez que unas escuchas judiciales o no se filtran a la opinión pública surge el mismo debate de si es lícito, o no, darlas a conocer, publicarlas, qué valor tienen. En el caso de las que nos han provocado esta semana son unas conversaciones, grabadas por orden judicial dentro de la Operación Voloh que investigaba la presunta desviación de fondos públicos para el “procés”. Las conversaciones filtradas, no tienen relevancia penal, pero sí son escandalosas por el compadreo que revela en los entresijos de cierto sector del independentismo. Hemos invitado al Magistrado de la Audiencia de Barcelona, José María Fernández Seijo y al excomisario de la Audiencia Nacional, El Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Mario Jiménez. Un policía, ahora jubilado, pero que ha estado en el Cuerpo Nacional de Policía durante 46 años y ha sido de los que han escuchado conversaciones, luego las ha supervisado… Una charla muy interesante para saber qué hay tras esas escuchas que a veces nos llegan filtradas a la prensa, siempre por interés de parte.