España se complicó su clasificación para la fase final de la Nations League tras el empate in extremis cosechado ante Suiza. Sergio Ramos pudo poner en ventaja a la Roja en dos ocasiones, pero erró por partida doble desde el punto de penalti. El combinado dirigido por Luis Enrique sigue mostrando carencias con la Euro 2021 en el horizonte y nuestros expertos las analizaron en El Sanedrín.

Axel Torres: "Ramos jugará como siempre ante Alemania. Hoy estaba haciendo un buen partido. Cuando se repite un lanzamiento hay un juego mental con el portero en el que Sommer hoy ha ganado. En cuanto al partido, España no merecía perder. El segundo tiempo ha sido un monólogo. En el primer tiempo ha faltado amenaza arriba. Es cierto que ahora es fácil hablar de que Morata y Gerard Moreno tienen que jugar, pero es que es así. Sería muy de Luis Enrique poner a De Gea el martes. Si el error de Unai Simón acaba en gol, estaríamos ante un debate mucho más profundo. A mí es el que más me gusta de los tres y creo que a esta decisión hay que darle continuidad. Alcácer es mi ‘9’ favorito e intentaría aprovechar la química que tiene con Gerard Moreno. Contra Alemania tendremos muchas más respuestas. No me parece que haya mucha diferencia de nivel entre las dos selecciones".

Antonio Romero: "El bloque lo tenemos claro, bailan los tres de arriba. Uno de los que debe dar más es Mikel Oyarzabal, que debe dar un paso al frente. Unai Simón hace cosas con España que no se le exigen en el Athletic de Bilbao. Lo normal es que Luis Enrique apueste el martes por él de nuevo. No espero muchos cambios contra Alemania. Creo que Canales y Koke le dan algo más al equipo que Mikel Merino. Y arriba tienen que jugar Morata y Gerard Moreno. Si Busquets está bien, Luis Enrique lo va a mantener. Aunque a mí me gustaría ver a Rodri. Me parecería grave que Luis Enrique no se hubiera dado cuenta de que España ha jugado con uno más durante 15 minutos".

Marcos López: "La sorpresa es que Ramos ha tirado mal los penaltis. Sommer le ha superado y el central no ha sabido manejar la escena. El segundo es uno de los peores penaltis que ha tirado en su vida. Ramos suele dominar todos los registros y esperemos que esto no le afecte de cara al partido contra a Alemania. Morata está volviendo a entrar ahora, pero no tenemos ni un delantero ni un portero fijos. Son puestos estratégicos y ahí sí que hay debate. A partir de la portería tienes que tejer el entramado defensivo. España está en un proceso de transición y ese es el problema. La presencia de Thiago le puede dar mucho poso al juego de la Roja".

Miguel Martín Talavera: "Me gustó mucho la pareja formada por Koke y Canales ante Países Bajos y hoy también han aportado. La sensación es que no hay un equipo hecho. Han pasado muchos meses y esto no está cuajado. Creo que Luis Enrique se busca un problema que no existía en la portería. De Gea ha estado mucho más discutido que ahora. Con esto vuelven las dudas. A mí me faltan Thiago y Alcácer. El ratio de partidos y goles del delantero con España es impresionante. Yo echo de menos experiencia en las listas. Espero más regularidad contra Alemania. Me gustaría que el partido se pareciera más al de Países Bajos".