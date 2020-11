Malena Alterio: "Yo seré como Chanquete, siempre Belén"

La actriz Malena Alterio (Buenos Aires, 1974) visita esta noche El Faro de Mara Torres bajo el seudónimo de 'Sorovsky'. Esta conversación es un viaje por todos sus recuerdos: desde la niña que escuchaba a su familia susurrar por las habitaciones de la casa en la que se crio a la actriz reconocida de teatro, cine y televisión que es hoy. Hija del actor Héctor Alterio, al que define como el mejor contador de cuentos del mundo, y hermana de Ernesto Alterio, con el que se crio jugando en una casa de artistas, esta invitada abre la historia de su vida a los oyentes en esta media hora de radio.

Aunque su trayectoria es muy extensa, en el mundo de la interpretación la mayoría de los oyentes reconocerán en ella al mítico personaje de Belén en 'La que se avecina', la serie que reventó las audiencias de este país en los 2000 y que sigue formando parte de nuestra cultura televisiva gracias a sus continuas reposiciones. La actriz bromea con ese papel que le dio la fama y con el que aún casi todo el mundo la relaciona. "Recuerdo que mi padre fue a un bolo a Sevilla y le dijeron: ¿Tú eres el padre de Belén?", ha explicado.

Su pasión por el arte nace en esa familia tan particular, con la influencia también muy fuerte de su tía Norma, que le ayudó a preparar sus primeros papeles. Pero, reconoce Malena, que no fue una pulsión clara. Con los años y viendo el camino que recorría su hermano Ernesto, comenzó a probar y encontró en la interpretación lo que ahora es su terapia. "Trato de darle a los personajes lo que necesitan de mí y si no lo tengo me lo invento. Mi oficio es mi terapia, me ayuda a superarme a conocerme mejor cada día", ha explicado.

Ahora defiende en las tablas 'Los que habla', que comparte con Luis Bermejo, escrita y dirigida por Pablo Rosal, en la que intenta explicar la naturalidad de la conversación en la vida de la gente a través de varias conversaciones y roles.