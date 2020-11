"Va a ser la clave de la renovación": Antonio Romero señala cómo pueden llegar a un acuerdo Ramos y el Madrid

La renovación de Sergio Ramos es la gran prioridad para el Real Madrid y su capitán. La negociación decidirá si el central firma por uno o por dos años y si lo hace con una rebaja de su salario. Los todopoderosos clubes europeos suspiran por hacerse con los servicios de uno de los mejores líderes del fútbol mundial. Nuestros expertos analizaron en El Sanedrín el futuro de Ramos, que acaba su contrato con el Madrid en junio de 2021.

Antonio Romero: El Real Madrid y Ramos están condenados a entenderse. Dos años de contrato del central le costarían a cualquier equipo 50 millones. Si miras los defensas que tienen los grandes de Europa, por ese precio no encuentran nada mejor. Ramos y el Madrid van a tener que ceder y encontrar el equilibrio va a ser la clave de su renovación. Me parece una mala gestión que a 40 días de quedar libre el capitán del Real Madrid no esté renovado. El club no puede pretender renovar a Ramos a la baja por menos de dos años".

Marcos López: "50 millones brutos después de la pandemia es una barbaridad".

Julio Pulido: "¿Tenemos alguna duda de que si Sergio Ramos queda libre en unos días va a haber cola para ficharlo?"

Mario Torrejón: "Ramos no va a renovar con 12 millones netos como cobra ahora. Creo que puede llegar una oferta irrechazable."

Los penaltis de la discordia

Antonio Romero: "No recuerdo un penalti a lo Panenka fallado por Ramos. Es el especialista y el capitán. Y la decisión de que tire el segundo es de Luis Enrique".

Miguel Martín Talavera: "El problema no está en cómo tira los penaltis. La personalidad no le va a cambiar si deja de tirar el segundo. No dejaría de ser uno de los mejores tiradores del mundo. Esa creencia le hace mucho daño".

Un punto muy peleado. Reseteamos y a por la victoria en Sevilla.

No nos definen nuestros errores, sino cómo enfocamos las siguientes metas.#VamosEspaña 🇪🇸 pic.twitter.com/BlJZvQG63l — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 14, 2020

Antón Meana: "Si nos olvidamos del penalti que metió de Panenka en la Euro 2012…"

Julio Pulido: "Para mí lo criticable del mundo es que el segundo lo tirase a lo Panenka, pero me parece bien que lo tirase él".

Mario Torrejón: "Es una bendición para España tener a un especialista en los penaltis como Sergio Ramos. Ante Alemania, si hay penalti, Ramos. Sin duda. Pero si falla y hay un segundo, que lo tire otro".

Jesús Gallego: “Pocos porteros han aguantado a Ramos como Sommer. Lo de que si hay un tercero o cuarto lo tira Ramos me parece una ridiculez más de Luis Enrique. Cuando estás a punto de perder con Suiza y dices que has merecido ganar ambas partes parece que te has ofendido".