Vientos de autoritarismo en Hungría y Polonia; crisis política al otro lado del Atlántico

Los nuevos presupuestos de la Unión Europea han encontrado hoy un primer escollo: el bloqueo de Hungría y Polonia. Lo cierto es que no son unos presupuestos más porque en ellos está incluido el fondo de recuperación contra la pandemia, una partida de 750.000 millones de euros entre subsidios y préstamos.

¿Qué significa el bloqueo de Hungría y Polonia? ¿Afecta al reparto de ese dinero? Afecta a su activación porque sin unanimidad, la UE no puede ir al mercado a emitir deuda; imprescindible para el reparto de fondos, según explica la corresponsal comunitaria de la Cadena SER, Griselda Pastor. La razón que alegan Hungría y Polonia para bloquear este procedimiento es el mecanismo que quiere poner en macha Bruselas para vigilar la calidad del Estado de derecho en los socios comunitarios. Hungría y Polonia aseguran que la ley no permite esta vinculación.

Hablamos con Eider Gardiazabal, eurodiputada del PSOE que ha explicado que: . "Tenemos unas reglas de juego, unos derechos y unas obligaciones. Para acceder a los derechos hay que cumplir obligaciones", en referencia a los incumplimientos de Hungría y Polonia. Por su parte, el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo ha asegurado que "la lección a aprender es que hay que ser más ágiles al aplicar el artículo 7 por el que se suspenden los derechos del Estado violador".

Eider Gardiazabal, eurodiputada del PSOE

Espero que lo de hoy haya sido solo un tropiezo. Espero que la presidencia alemana encuentre un acuerdo y podamos por fin aprobar todo lo que hemos negociado para el presupuesto.

Creo que ni el Consejo Europeo ni la Comisión pueden aceptar este chantaje. El acuerdo debe ser aprobado.

Por varias razones es importante vincular el presupuesto al respeto a los derechos. Primero porque el artículo 7 no ha servido para que respeten los derechos fundamentales y siguen utilizando los fondos europeos. Tenemos unas reglas de juego, unos derechos y unas obligaciones. Para acceder a los derechos hay que cumplir obligaciones.

No podemos ceder por principios. No es aceptable que nos tengan bloqueados los presupuestos con el perjuicio que eso conlleva. Esto es importante para sus propios países que también están sufriendo las consecuencias del coronavirus. No podemos aceptar que bloqueen todo. Espero que haya un golpe en la mesa y lo podamos acabar aprobado. Un solo país no puede condicionar al resto. Hay que acabar con la unanimidad.

El exministro Margallo

Es una situación muy compleja que viene derivado del retraso a aprobar las condiciones estratégicas para aprobar el marco económico. Estamos bloqueados por el principio de unanimidad, esto es un problema estructural que no acabamos de resolver. Lo que no se puede ceder es a que los fondos estén vinculados al respeto al Estado de derecho. Es uno de los principios por los que se rige la UE. La lección a aprender es que hay que ser más ágiles al aplicar el artículo 7 por el que se suspenden los derechos del Estado violador.

Espero que no se dé marcha atrás. No solo es Orban, es la Polonia de Duda. España ha tenido también una seria advertencia por intentar votar la renovación del CGPJ por mayoría simple. Orban es muy testarudo y estamos ante un problema serio. Les va a costar mucho perder la cara.

Desde el Parlamento no se puede hacer nada. No es el Parlamento el que bloquea, sino el Consejo. Tendríamos que actuar o hacer algo si el Consejo cediese ante los requisitos que hemos establecido en el Parlamento. La presidencia tiene que actuar y buscar una solución. Nosotros no debemos ceder a que se cuestionen los principios básico de una unión de derechos. Orban también necesita de estos dineros.

En mi opinión la nueva ley de Educación también cuestiona los derechos de la UE. En casa también tenemos que hacer los deberes.

Una vez que rompes el Estado de derecho, vamos al caos.

La situación en Perú

Hace una semana el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra. Desde entonces el país está sumido en una grave crisis política. Mónica Vargas, periodista de RPP de Perú nos da las claves de lo que está sucediendo allí. Se ha votado un nuevo presidente: Francisco Sagasti, de un partido de centro, según nos ha explicado en 'Hora 25'. Sobre las manifestaciones, asegura que las de los últimos días han sido de las más numerosas en la historia de Perú. Se produjeron fuertes altercados y la represión hacia las marchas fue muy intensa, tanto que hubo dos muertos.