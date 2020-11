Ernesto Gasco, comisionado del Gobierno para la Pobreza Infantil, ha desvelado que sufrió abusos sexuales en primero de EGB. Gasco ha decidido hacer público por primera vez este episodio del que han transcurrido ya 50 años con el único objetivo de que otras víctimas se atrevan a dar el paso, no tengan miedo y denuncien los abusos sexuales. El colegio Mundaiz de San Sebastián, en el que estudió Gasco, ha manifestado su total disposición a investigar los hechos denunciados porque es parte de su "código de conducta".

¿Qué le ha llevado a relatar este infierno 50 años después?

Cuando me hicieron la entrevista, la última pregunta era sobre la ley de Protección a la Infancia y la vinculaban un poco a la vulnerabilidad de los niños y si esto tenía que ver con la situación económica de las familias. Yo entendí que la mejor forma de manifestar que los abusos son abusos independientemente de la situación económica era explicar que yo también lo tuve. Cuando era muy pequeño, en la escuela, en primero de EGB. Tenía 7 años. Era necesario poner voz a esa situación y a partir de ahí se remueven una serie de sentimientos.

¿El agresor era su profesor?

Sí, no era yo el único alumno. Éramos más alumnos los que pasábamos por el pupitre. Tenía una mesa alta y nos llamaba de vez en cuando mientras el resto de la clase hacía los deberes y se producían una serie de abusos que los olvidé durante mucho tiempo. Pensaba que era un juego, cuando tienes 7 años no tienes consciencia. El abuso de autoridad es muy patente.

¿Cuánto tardó en ser consciente de que esto era un abuso?

Cuando ya eres mayor, adulto, cuando tienes 17-18 años. Cuando empiezas a desarrollar tu propia sexualidad te das cuenta de lo que fue. El mecanismo es olvidarlo, lo tenía olvidado. La labor del alto Comisionado que ahora desempeño... empieza a surgir este tema, hablas con gente, asociaciones, te empiezas a dar cuenta. Esperemos que la nueva ley dé un espacio a los niñas y niños para que puedan contar estas cosas.

En aquella época cómo vas a contar algo a tus padres algo que ni siquiera sabes qué es. No se hablaba de sexualidad.

¿Usted sabe si él vive?

Estoy convencido que no. Uno de mis compañeros a final de curso comentó algo a su madre que sí que fue al colegio. Al fraile le trasladaron.

¿Qué mensajes le han llegado hoy?

Hoy he hablado con mi madre. No sabía nada. Yo era un niño muy pequeño, no sabía si estaba bien o mal. La persona que estaba abusando de estos niños, de mi y de mis compañeros, lo hacía con discreción. Ibas a su mesa que era más grande para enseñarte cómo se multiplicaba, cómo se dividía. Ves que otros niños también lo hacen. No estás solo, es en clase. Los niños y las niñas son muy vulnerables y hay que crear un espacio de libertad y que puedan comentar estos hechos.

Lo primero que ha dicho mi madre es que lo hubiera matado en la cárcel. Es difícil, pero yo fui un niño feliz y he tenido el cariño de mi familia y amigos y eso me ha ayudado a ser una persona muy optimista. Creo que hay un trabajo muy amplio por hacer para eliminar esta lacra.