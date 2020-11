La crisis política y social de Perú ha provocado, en una semana, la destitución de un presidente, la dimisión de otro y el país sigue pendiente del nombramiento de un tercero. El fin de semana, además, deja dos muertos en las manifestaciones, decenas de heridos y 40 personas desaparecidas.

A pesar de que había una candidata, la poeta y activista Rocío Silva, que, a priori, suscitaba consenso en el Congreso, y que habría sido la primera mujer presidenta de Perú, no ha obtenido 42 de los 60 votos que necesitaba. Tras este rechazo, el parlamento peruano debe negociar una nueva lista de consenso que se someterá a votación este lunes por la tarde.

En las calles de Lima, esta noche las protestas eran más tranquilas con vigilias para recordar a los dos jóvenes muertos el sábado. Siete organizaciones de derechos humanos presentaban una denuncia contra el dimitido presidente Merino por homicidio y abuso de autoridad.

Cristina Manzano, directora de EsGlobal, asegura que "no pintan bien las cosas" porque !a solución inmediata de Merino", acusado de corrupción, "no mostró la voluntad de cambio". Asimismo, Manzano señala que las protestas eran contra la forma de destituir a Vizcarra y no en defensa de un presidente acusado también de corrupción. "Reclamaban que al presidente se le investigara pero que le dejaran acabar su mandato cuyo fin era abril", añadía Manzano.

Por otro lado, la directora de EsGlobal no cree que estas protestas sean algo puntual ya que durante los últimos años estas se han sucedido. No obstante, indica que en este caso son los jóvenes los que han salido a la calle. "Con la inestabilidad del país, con las peores cifras de la pandemia, no parece que los cambios en la política vayan a mejorar la situación", zanjaba Cristina Manzano.

La situación política es inédita con un presidente destituido, su sucesor temporal dimitido tras solo 5 días en el cargo, sin gobierno y con el Congreso bloqueado en el país del mundo más golpeado por la pandemia con 100 fallecidos por cada 100mil habitantes.