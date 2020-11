Detrás del escenario: un día en la grabación de la gala de fin de año de TVE

TVE grabó la semana pasada la gala que emitirá entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del primer día de 2021. Por el estudio 5 de Prado del Rey pasaron más de 70 artistas durante siete días de grabaciones que comenzaron el pasado lunes, 9 de noviembre.

A estas alturas, con las luces de navidad instaladas en muchas de nuestras calles y los supermercados atestados de turrones y mazapanes, todavía no sabemos cómo será la Nochebuena o el fin de año, pero sí podemos avanzarles algo de este clásico televisivo de la navidad, presentado por Chenoa y Florentino Fernández.



Si no quiere sufrir ningún "spoiler", pase de largo. Pero si tiene curiosidad por saber lo que no se verá ni se oirá en su televisor, quizás deba escuchar el siguiente reportaje.

Recoge parte de lo ocurrió durante la grabación del miércoles, 11 de noviembre e incluye los momentos previos a las campanadas. Si se pregunta si puede encontrarse alguna similitud con la película de Álex de la Iglesia, “Mi gran noche”, es mejor que lo compruebe por usted mismo.