La opinión de Carles Francino

Ahora que ya tenemos dos vacunas contra el covid en la rampa de salida, y las dos nos dicen que con muy buena pinta, podríamos intentar aclarar algo más. Primero: ¿qué vamos a hacer estas navidades? Falta apenas un mes y las navidades no son un puente de tres días; son dos semanas de compras, viajes, fiestas y reuniones familiares. Una especie de secuela del verano, para entendernos. Y el verano, a estas alturas ya nadie lo discute, lo desescalamos fatal. Así que no estaría mal saber, más pronto que tarde, qué podremos y qué no podremos hacer. Y eso enlaza con lo segundo que me gustaría aclarar y que es algo que lleva rondando por aquí por ‘La Ventana’ hace unos cuantos días. ¿Alguien puede explicar porque Madrid gestiona esta segunda ola de la pandemia con bares, restaurantes, teatros, cines, gimnasios, comercios…con todo abierto…y no ofrece peores resultados que muchos otros territorios, Catalunya por ejemplo, donde el cierre es prácticamente total? ¿Alguien lo ha explicado? Pues no. Si acaso, se ha sugerido que los datos de Madrid no son fiables. Pero el Ministerio de Sanidad los avala, los da por buenos. Aunque en el mismo ministerio nadie responde a la pregunta de si ese modelo (el de los test de antígenos, los confinamientos parciales, el control de las aguas fecales…) si ese modelo aporta más o menos los mismos datos que otros territorios sin cerrar a cal y canto una parte de la economía, pues por qué no se aplica en otras partes. No creo que sea una pregunta ociosa, porque hablamos de decisiones políticas -las que sean- que afectan a nuestra salud, a nuestro bolsillo, a nuestras libertades…pero nadie parece sentirse obligado a explicar por qué se toman unas medidas y no otras.

Yo he intentado esta tarde que responsables de salud de Madrid y de Catalunya estuviera en antena, no para montar ninguna bronca, sino para que pudiéramos escucharles, porque han seguido caminos distintos. Pues nada, no ha habido manera. Es más, hemos preguntado a través de nuestras emisoras a gobiernos autonómicos de toda España si algún responsable de salud se había interesado específicamente por lo que hace Madrid y el resultado es desolador: no, no, no, incluso un no con mayúsculas y un emoticono de carcajada; otra respuesta ha sido “aplicamos nuestro propio modelo”, y otras del tipo “ya lo comentamos en las reuniones interterritoriales de los miércoles”.

Resumiendo: que estamos en plena segunda ola de la pandemia, no sabemos cómo llegaremos a navidad y coexisten modelos distintos de gestión sin que nadie aclare cuáles son más eficaces y por qué. Luego nos extrañamos de que haya tanta gente con dudas para vacunarse. Los mejores antídotos son la transparencia en la gestión y la claridad en los mensajes. Y como no tenemos ni una cosa ni otra, pues así estamos: desconfiados, asustados y cabreados.