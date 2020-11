Javier Fesser: ''Si imitas a Spielberg puede dar el pego, pero no si imitas a Berlanga"

Después del éxito de Campeones, ¿ha costado levantar otra película? ¿Había presión por repetir la hazaña?

Presion ninguna, Campeones nos ha dado muchas alegrias, he recorrido medio mundo, pero ese éxito me provoca ganas de seguir haciendo y, además, de hacer cosas distintas. Me gusta mucho que las películas que hago no son solo dificiles de clasificar; sino que tienen un coponente sorpresa. Como director necesito sorprenderme a mí mismo. Este es un proyecto que estaba circulando desde hace tiempo y cada un levanta la mano cuando sabe que es su momento y después de Campeones este que no tiene nada que ver ni en forma ni en fondo creo que es lo más saludable que puedo ofrecer al público.

¿Cómo surgen estas Historias lamentables?

El origen está en en 1988, en el primer guion de un largo que escribí. Este guion, que ya habia olvidado y que salió en una mudanza, pues lo volví a escribir. Al leerlo, lo primero que dije es que era malo, pero también que había ingenuidad, inocencia, humor, un humor sin miedo a equivocarte, que es algo qeu te pasa cuando tienes 22 años y crees que todo es posible. Es lo que hemos querido que no se perdiera cuando hemos escrito de cero la película, que mantuviera esa ingenuidad de las primeras historias lamentables.

¿Es una mirada surrealista, humanista? ¿Cómo las definirías tú?

Es como una película de dibujos animados a vece. Los personajes parecen sacados de tebeo, pero no hay nada en ellos que trapase la línea de lo creíble. Creo que todos ellos te permiten, de forma fácil, identificarte contigo mismo o con alguien cercano. La película destapa las pequeñas y grandes miserias de los personajes y todos tenemos una colección de pequeñas y grandes miserias. Nos empeñamos en disimularlas, pero la película no permite esconderlas y vemos en las propias desgracias en los personajes. Creo que eso es lo que provoca empatía.

¿Has vuelto a los orígenes, a El milagro de P Tinto?

Mi planteamiento como director era recuperar ese momento. Yo cuando hice mi primera película me encontraba más cómodo con lo visual. Para mí era muy importante, porque lo visual disimulaba mis carencias en la parte narrativa. Con la experiencia he ido trabajando eso y he ido abandonadno lo visual. Aquí creo que he unido las dos cosas. He trabajado mucho el guion, los personajes y las historias, pero a la vez también he trabajado la forma visual. El vestuario, la fotografiá...

Tu cine siempre tiene un humor que nunca traspasa líneas y que consigue hacer humor de todo, pero nunca molesta o se burla de nada, ¿se puede hacer humor de todo? ¿Cómo consigues el humor tan particular?

Sí, creo que se debe hacer humor de todo y creo que lo que no debe estar nunca en el horizotne es una línea que tu estes trabajando en cruzar o no cruzar. Yo nunca la he visto. Yo creo que cuando creas unos personajes los tienes que entender, aunque no sean como tú. Tienes que darles sus razones y les acabas queriendo, a cualquiera, y cuando quieres a tus personajes, por mucho que les putees, diría que es imposible traspasar ninguna línea, ofender a nadie, Creo que no es posible, porque en el fondo hay mucho amor en ese tratamietno, y cuando hay amor, por mucho que uses el humor no puede haber otra lectura diferente.

La película se estrena en plataformas, en Amazon, ¿es consecuencia del COVID, estáis explorando nuevas vías? ¿Por qué esta decisión?

Es un terreno nuevo en el que todo está por hacer y por escribir y estamos experimentando. Como todo lo nuevo creo que es una grandísima oportunidad en la que creo que vamos a caber todos. Es verdad que la salas de cine pasan por un momento dificiíisimo y creo que eso se va a recuperar. Nosotros experimentamos e invertimos el orden de las ventanas. Tenemos disponibildiad de ponerla para el público en Amazon, que creo que va a ser un estreon fabuloso, y con una novedad para mí, muy excitante, y es que es que estrenamos en casi todo el mundo a la vez. A la vez trabajamos para que juntos podamos estar en el cine dentro de seis meses para el público más general y para consumirla de otra forma. Hay espacio para todos y yo,como director y guionista, quiero trabajar para que las historias que molen y para que las películas atractivas se vean y también inspiren y quieran seguir viendo.

Volviendo al tono de Historias lamentables, hay algo de Berlanga y Azcona, también del esperpento de Valle Inclán en tu cine, pero con una mirada muy particular, ¿te identificas con estos referentes?

Hablamos de Berlanga que es el director al que más le debo, de todos los que he aprendido, porque los que no hemos ido a clase, hemos aprendido viendo a otros y hay algo en Berlanga que me atrae sobremanera y es que es inimitable. Todos hemos imitado a Spielberg, y hasta es factible dar el pego sin llegarle a la suela de los zapatos, pero, ¿Quién se atreve a imitar a Berlanga? ¿A meter 40 actores hablando a la vez, con gracia, con sentido, que todo parece que te lo cuentan a tí en primera persona? Eso es imposible de reproducir. Berlanga se fijaba en los detalles, en los personajes que no salían en los titulares de los periódicos, se fijaba en los perdonodres. Las historias pequeñas que esconden historias pequeñas, pero para mí, sus pelicuas, tienen una dimension inmensa.