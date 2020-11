"No para de rebelarse contra su situación": Álvaro Benito aplaude el reclamo de una estrella del Real Madrid

En mitad del parón por compromisos internacionales, los focos en el Real Madrid apuntan hacia las oficinas. Sin un acuerdo cerrado aún por la renovación de Sergio Ramos, es el nombre de Luka Modric quien sale a escena llamando a la puerta de Zinedine Zidane y reclamando lo mismo que, según el Sanedrín de exfutbolistas de El Larguero, expresa en el campo.

El croata pide volver a encadenar partidos como titular y los exjugadores coinciden en resaltar los méritos para que así sea. Uno de sus principales valedores es Álvaro Benito, quien resalta el gran estado del mediocampista en una noche en la que expuso un mensaje en favor de los profesionales mayores de 30 años.

"Hay que empezar a cambiar el chip con la edad de los jugadores. Hoy en día los jugadores de 35 años rinden como cuando tenían 28 y es una realidad. Modric está estupendo y Ramos es el mejor del equipo junto con Benzema", expresó el ex del Real Madrid, que se deshizo en elogios ante Modric después de conocer sus últimas declaraciones.

"Estamos hablando de un Balón de Oro, de un jugador que ha dado un nivelazo en el Madrid y todavia se rebela y no le ves un mal gesto. A un jugador con su estatus le dolerá no ser titular, pero sale media hora y sale a reivindicarse. No para de rebelarse contra la situación", añadió Benito, que valoró sumamente a los pesos pesados del vestuario blanco también a la hora de hablar de una posible marcha de Sergio Ramos tras concluir contrato: "El Madrid no se lo puede permitir". "A día de hoy el Real Madrid no tiene con qué sustituir a Sergio Ramos porque hace mejor a todos los que tiene alrededor", comentó con rotundidad.

Sin acuerdo con Sergio Ramos

En la línea de la defensa del camero salió también Kiko Narváez, extrañado por que no se haya firmado la renovación aún. "Me chocan dos cosas. Los que salen del entorno de Ramos no ponen problemas a ninguna cosa y los que salen del Real Madrid dicen que se queda sí o sí", rescató, abogando por agilizar el proceso a tenor de los méritos del central. "Los dos años que pide Sergio Ramos creo que son algo que lo merece", aseguró, además de ponerse en el contexto de no extender la vinculación: "¿A quién traes? ¿Cuánto te va a costar otro con esa personalidad y ese respeto?".

Le recogió el testigo Gustavo López para reflexionar sobre la cuestión: "Es un debate. No renovar a quien tienes y traerte a alguien que no sabes cómo te va a responder, cómo se va a adaptar...", puso sobre la mesa, sin estar convencido con dicha opción. "Si es por lo que vemos en el campo, Ramos se ganó de toda ley los dos años de contrato", afirmó el 'Cuervo'.