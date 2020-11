Pedri: "Al que decidió que no valía para el Madrid le doy las gracias porque estoy en el club que amo"

El jugador del FC Barcelona, Pedri, eligió El Larguero para dar su primera entrevista en la radio española desde su llegada al club culé e incluso antes de cumplir la mayoría de edad. Con Manu Carreño repasó cuáles son sus sensaciones esta temporada después de que Ronald Koeman le haya dado minutos, y sobre todo, tras sus grandes sensaciones con el equipo. Su relación con Messi, la posible oferta del Real Madrid y muchas otras cosas comentadas por el jugador canario, que sin dudas, es una de las grandes ilusiones del barcelonismo esta temporada.

La llegada a un nuevo vestuario es difícil sobre todo cuando ese está plagado de estrellas y tú tan sólo tienes 17 años, como se esperaba el jugador que más le impresiona es Lionel Messi: "Uno no se acostumbra, no solamente él sino todos los jugadores del vestuario. Messi parece que hace lo que quiere cuando quiere, lo que más sorprende es cuando se va de dos o tres jugadores y marca gol", afirma el canario, y lo explica: "Claro que impone porque llevas viéndolo por la tele o por la play, impresiona que hable contigo o verle. Soñaba con jugar al lado de él, es un premio que me ha dado la vida", aunque si tiene que elegir sobre quién impone más entre Messi o Piqué, Pedri se queda con el primero.

El rechazo del Real Madrid

Su llegada al Barcelona tuvo varias fases. Su incorporación no fue inmediata ya que jugó un par de temporadas más en la UD Las Palmas en Segunda División, sin embargo su futuro pudo ser muy diferente si el Real Madrid se lo hubiese quedado en su cantera, sin embargo le dijeron que no tenía el nivel suficiente, así lo explicó en El Larguero: "Fui una semana de entrenamientos con el Real Madrid, pero me dijeron que no daba el nivel, me llevaron a un despacho y me lo dijeron. Me sirvió para motivarme. ¿Qué le diría a quién me rechazó? Le daría las gracias porque por él estoy en el equipo que siempre he amado. Desde pequeño siempre he sido del Barça. Aquí es donde quiero estar", afirmó convencido Pedri.

El nuevo Barça

Su irrupción como culé ha sido meteórica al igual que otros talentos como Ansu Fati o Trincao, con quien reconoce haber comenzado una amistad. Considera la lesión de Ansu "una putada" así como cree que es un jugador que tiene "mucho gol" y muchas características que le hacen especial respecto al resto de jugadores.

En El Clásico fue parte del once titular pero no se enteró el mismo día: "Me enteré de que iba a ser titular en El Clásico dos días antes cuando me lo dijo Koeman. Nunca he tenido problema en dormir antes de los grandes partidos. Casi no me lo creía cuando me veía ahí", reconoció Pedri en El Larguero con Manu Carreño.

La comparación con Iniesta

Pedri confesó también que su posición preferida sobre el campo es la de mediapunta, y que uno de sus grandes sueños, a pesar de que "no soy mucho de ponerme techos", es "jugar algún un Mundial con la Selección Española". Aquella Roja de Xavi e Iniesta nos hizo campeones del mundo, aunque Pedri tiene clara la elección si tiene que quedarse con uno: "Está genial que me comparen, pero tengo que hacer mi carrera y ser Pedri. ¿Entre Xavi o Iniesta? Siempre he dicho que por similitudes me quedo con Iniesta", sentenció la sensación canaria del FC Barcelona.