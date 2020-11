Un día más

Muchos de los contagios de hoy serán los muertos de mañana, pero como nadie entierra preventivamente, y la sanidad española está salvando miles de vidas, me permitirás que me fije en los muertos de hoy, los contagiados de ayer. Desde un punto de vista puramente mediático. Y me gustaría aclarar esto: nada capcioso. A mí me interesa tanto la actualidad como su correa de transmisión, los medios. ¿A partir de cuántos muertos no se habla de otra cosa? Es algo que siempre me ha llamado la atención: simple curiosidad. El poder de la rutina es destructivo. Todos estamos con el discurso de "quién nos iba a decir que hace un año estaríamos así", y es un discurso natural, un discurso de supervivientes. Pero la frase es: "Quién nos iba a decir hace un año que nos estaríamos muriendo por cientos", "quién nos iba a decir hace un año que hoy se iban a morir en España 435 personas por un virus y recibiríamos la noticia como si tal cosa". No es reproche: cuando mueren decenas o cientos de personas al día durante siete meses uno corre el riesgo de anestesiarse emocionalmente, de anestesiarse informativamente. No hay ojos que cubran tanto dolor, pero ese dolor no deja de existir. Y a veces la costumbre de una sociedad termina matando cosas que a nivel colectivo se echan de menos cuando ya no se pueden recuperar.