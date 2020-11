Ricky Rubio: "El miedo cada uno lo lleva como puede, pero hay que tenerle respeto a esta enfermedad"

El 17 de noviembre se celebra el día internacional contra el cáncer de pulmón. Una enfermedad que mata aproximadamente a dos millones y medio de personas en el mundo cada año. Es el cáncer más letal. En España se diagnostican más de 30.000 casos y mueren anualmente 22.000. En 2016 falleció por esta causa Tona Vives, la madre del jugador de baloncesto Ricky Rubio. A raíz de su muerte nació la Fundación Ricky Rubio que, entre otras labores, apoya la lucha, la sensibilización y la prevención del cáncer de pulmón. Actualmente participa en la investigación de una técnica de diagnóstico denominada biopsia líquida.

En este 17 de noviembre hemos invitado a ‘La Ventana’ al jugador de baloncesto Ricky Rubio, al jefe de oncología del instituto oncológico Doctor Rosell, Santiago Viteri, y Laureano Molins, jefe del servicio de cirugía torácica del Hospital Clínic y presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Catalunya.

Ricky Rubio: se planteó dejar el baloncesto pero "poco a poco va saliendo la luz"

“El tiempo, si lo gestionas bien y aprendes de las cosas que te pasan en la vida y las gestionas como es debido -con ayuda-, creo que ayuda el tiempo mucho”, comenta Ricky sobre el proceso que ha vivido desde la muerte de su madre hasta la actualidad; y es que en un primer momento llegó a plantearse dejar incluso el baloncesto.

Aunque no pierde el recuerdo de su madre este sí que ha evolucionado en los últimos años y aprendido a recordarla por las cosas buenas y no por los malos momentos del final: “A medida que pasa el tiempo no es que duela menos, sino que vas recordando las cosas más bonitas". “Poco a poco va saliendo la luz y vas recordando lo bueno”, comentaba el jugador en la SER.

Un factor que también tiene mucha importancia en el recorrido de la enfermedad es el impacto psicológico que tiene en las familias de los enfermos y en el que se centra también la Fundación Ricky Rubio: “Uno queda muy tocado. Yo tengo por ejemplo dos hermanos y a cada uno le toco de una forma distinta. Afecta mucho a la familia”.

Medio en broma, el jugador comentaba en ‘La Ventana’ con Carles Francino que lo que hace en la Fundación es en cierta medida un acto egoísta porque entiende que llena un deber que se autoimpone al ser consciente de lo que está pasando la gente por haberlo vivido en primera persona.

“El miedo cada uno lo lleva como puede, pero si que es verdad que hay que tenerle respeto a esta enfermedad porque es muy difícil”, comentaba el jugador.

Santiago Viteri, jefe de oncología del instituto oncológico Doctor Rosell

La biopsia líquida sirve para diagnosticar un cáncer de pulmón. Para ello normalmente se tiene que hacer una biopsia invasiva, es decir, tomar una muestra del tumor con una punción y esto se evita con la biopsia líquida porque se obtiene información del tumor a través de un análisis de sangre: "Imagina que pudieras diagnosticar el cáncer con un simple análisis de sangre, pues ese es el objetivo", comenta el doctor.

Es una técnica que ya se utiliza para conocer el tipo de tumor en cánceres muy avanzados y lo que investigan ahora son las aplicaciones potenciales de esta prueba. Como que con un simple análisis de sangre se detecte precozmente el cáncer en personas de riesgo, también las posibles recaídas en pacientes operados o la predicción de respuesta de un paciente a un tratamiento con la enfermedad avanzada.

Esta técnica se basa en el análisis del ARN, Ácido Ribonucleico. Las células tienen ADN y ARN. Hay distintos tipos de ARN. Uno de ellos es el circular. Para los científicos es todavía un misterio. Se detecta, pero todavía no se sabe para qué sirve. Lo que tiene claro es que es muy distinto el ARN circular en células tumorales y células sanas. Por eso, con el análisis de sangre pueden determinar si una persona padece cáncer y en qué estadio.

"Es un tipo de enfermedad muy silenciosa que cuando la persona nota síntomas es signo de que la enfermedad está muy avanzada", advierte el doctor sobre la importancia de la prevención y de la detección antes de que aparezcan esos síntomas.

Solo se cura el 15% de los enfermos diagnosticados por este tipo de cáncer. ¿Por qué es tan letal?

El cáncer de pulmón no produce síntomas hasta que está ya muy avanzado. No hay una manera de detectarlo porque está profundo. En una mama se palpa más fácilmente. Y no hay habilitados programas para la detección precoz como puede ser la mamografía o la colonoscopia. Por ejemplo, el 80% de los cánceres de mama se detectan localizados; en los de pulmón entre el 70 y el 85% tienen metástasis.

En cuanto a los tratamientos en el cáncer de pulmón, el más efectivo es la cirugía. Extirpar una parte o todo el órgano. Funciona cuando la detección es temprana. Después la radioterapia, que tiene aplicación local y por último la quimioterapia, que solo sirve para frenar o reducir el tumor pero no es curativa.

Ya hay investigadores centrados en la investigación de la biopsia líquida aplicada al cáncer de pulmón y sus investigaciones están siendo financiadas entre otras instituciones por la Fundación de Ricky Rubio. "A veces no sabemos como de lejos está la meta; lo que sí puedo decir es que en muy poco tiempo se ha avanzado muchísimo", comentaba el doctor preguntado por los avances que se han producido en la investigación.

Laureano Molins, jefe del servicio de cirugía torácica del Hospital Clínic y presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Catalunya

Molins explica que solo se operan los casos que se detectan de manera temprana. Se puede extirpar todo el órgano que deja muchas secuelas físicas o solo una parte (lobectomía) y estos pacientes pueden hacer una vida prácticamente normal: "El paciente que se diagnostica precozmente tiene capacidad para ser intervenido", señala el doctor.

A pesar de ser mayoritario, el cáncer de pulmón no es exclusivo de las personas fumadoras. Se sabe que el sol es el factor principal para el melanoma y el tabaco para el cáncer de pulmón, aunque un 20% de los enfermos son no fumadores.

En los últimos años se ha producido un aumento de casos entre las mujeres que crece a un ritmo de entre el 4-6%, lo que constituye uno de los tumores que más está creciendo. Esto es un problema grave y no sólo porque cada vez haya más casos, sino porque sus efectos en la mujer son peores:

En los años 60-70, de media, los pacientes vivían seis meses en los casos más avanzados de cáncer de pulmón. En la actualidad con las nuevas técnicas de inmunoterapia llegan de media a los dos años.

"Cero tabaco y cero estar al lado del tabaco, el fumador pasivo tiene un riego similar al del fumador", advierte el doctor Molins.

REPORTAJE | La historia de los enfermos

No hay un solo tipo de cáncer de pulmón, por eso hay distintas maneras de combatirlo. Con la ayuda de Sonia Ballesteros conocemos a tres pacientes de diferentes edades que lo tienen, uno incluso fue diagnosticado hace casi dos décadas.