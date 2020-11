¿Por qué no hay bicicletas en las tiendas?

En Estados Unidos, Bélgica, Francia, Reino Unido, o España la venta de bicicletas se triplicó entre abril y junio con respecto al mismo período del año pasado: eléctricas, a pedales, nuevas o incluso de segunda mano. Se convirtieron en la alternativa al transporte público y a los gimnasios cerrados. Como mercado, mueve 31.000 millones de dólares al año y, con el desconfinamiento, la demanda se disparó mucho.

Comprar una bicicleta ahora mismo puede tenerte esperando hasta 6 meses

“Desde que se produjo el desconfinamiento observamos incrementos de la demanda de hasta un 400%”, explicó Carlos Núñez, secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE). Este aumento de las ventas y peticiones de compra se concentró, sobre todo, en las bicicletas más económicas, las de un precio inferior a los 1.500 euros. Y una vez reabrieron las tiendas a comienzos de mayo, este producto se agotó casi inmediatamente. En julio ya no había stock ni en las tiendas, ni en las fábricas, ni en los distribuidores.

De hecho, la llegada de la campaña de bicicletas de 2021 estaba prevista para este septiembre-octubre, pero tal y como nos cuentan desde la tienda Factory Bike, en el norte de Madrid, se produjo una rotura de stock en las fábricas de estos productos. La mayoría de ellas, ubicadas en China. Así, acumulan una lista de clientes en espera hasta mayo o junio de 2021.

El 80% de las bicicletas se fabrica en China, ¿está ahí el problema?

En las fábricas chinas todavía se producen el 80% de las bicicletas del mundo. Con la llegada de la pandemia en el país, miles de estas fábricas cerraron y, sus pedidos, se acumularon. Además, los contenedores que antes transportaban todo tipo de productos, pasaron a llenarse únicamente de material sanitario. Entonces, trataron de innovar en otro tipo de transportes como los charters o las líneas de camión que cruzaron Europa hasta España y, a esto, hubo que añadir los rápidos cambios legislativos a nivel de aduanas.

“Para principio de año, tendrían rotura de stock porque no se producían (las bicicletas) y, luego, esa rotura de stock ya no viene porque la carga no esté hecha, sino porque no ha tomado su salida a tiempo”, explicó Carmen Rodríguez, que trabaja en Prime Cargo, una empresa logística china.

Entonces, el problema no está en las fábricas chinas, ni tampoco hay una única causa que explique un fenómeno tan complejo como el de las cadenas de valor globales. Alicia García Herrero, economista jefe de Asia-Pacífico en NATIXIS, concluyó con que dos de los motivos por los que se pueden producir los retrasos de ciertos artículos son: “o bien el exceso de demanda de algunos productos, como medicamentos y ordenadores, o bien que haya partes de la cadena de producción que no son de China y que sí tengan retrasos por problemas en la producción”.