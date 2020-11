'Dear Werner', el director mochilero que homenajea a Herzog

Hay algo que une la mirada de Werner Herzog con ese dicho machadiano de "se hace camino al andar". Es la mediación de un segundo cineasta, Pablo Maqueda, que en un momento de crisis profesional y existencial se decidió a hacer un homenaje fílmico al director alemán. "Mi obsesión con Herzog arranca desde muy pequeño. Es el director queme enseña que el cine de autor no se trata tanto de puesta en escena, sino de desnudar a los personajes o de tu mirada detrás de la cámara. Sus películas me han marcado, desde Aguirre o la cólera de dios y esa niebla en las montañas. Yo siempre he tenido el deseo de subir a esa montaña y rodar al amanecer. Eso me ha acompañado y llegó un día en que estaba totalmente hundido, recibí un golpe tremendo con mi anterior largometraje", cuenta Pablo Maqueda en la SER.

El cine como aventura, como reto profesional y personal y como ejercicio libre dentro de una industria que cada vez limita más los movimientos. Maqueda estrena Dear Werner un poético y reflexivo documental para el que ha recorrido más de 750 Kilómetros entre Múnich y París.

Fue en invierno, con un frío ensordecedor, y poco antes de que cerraran el mundo por un virus misterioso, pero muy puñetero. Pablo Maqueda, a sus 35 años, sufrió un revés con un guion en el que había puesto mucho trabajo y muchas esperanzas, así que cogió la mochila, cámara, objetivos y un libro que le había marcado desde hacía tiempo: Del caminar sobre el hielo. "Es el libro al que acudo siempre que me quiero inspirar o motivar. Esa imagen de un cineasta cambiando solo bajo el frío para intentar salvar a otra persona, me parece como la metáfora definitiva del camino de la creación. No centrarnos tanto en el éxito, en la meta, sino en el camino para conseguirlo".

El director alemán había hecho ese mismo recorrido, Munich-París, en el invierno de 1974, en un acto de fe para salvar la vida de su mentora, Lotte Eisner, que padecía una grave enfermedad, y recogió su experiencia y sus pensamientos en ese libro, que Maqueda muestra subrayado y lleno de apuntes. Esos apuntes han pasado a ser imágenes que emulan las que Herzog creaba, con sus palabras, en el libro. Desde la escuela de cine de Munich, a los hostales, los paisajes, o la cinemateca francesa. Imágenes que componen este documental, que empezó siendo una idea loca y ha acabado compitiendo en el Festival de Sevilla y llegando a las salas este viernes.

"Me di cuenta de que estaba harto de pedir permiso a distribuidoras a productoras, agentes de ventas; este permiso me lo voy a dar yo. El valor de esta película no va a venir por un presupuesto o una estrella, sino por la aventura de subir montañas, de caminar 70 kilómetros en un solo día, de hacer una película muy sensorial, en mi propia mirada, por eso lo hago en plano subjetivo. Lo hago sin motivación comercial, sino como un reto personal para recuperar mi fe en contar historias que se estaba viendo tambalear. Decido seguir las huellas de este director que yo admiro y le escribo una carta sin esperar respuesta, como quien le reza a un dios", explica Maqueda que, como Machado, ha hecho camino al andar.

De hecho, se ha convertido casi en un flaneur después de este rodaje solitario. "Es un hábito que sigo manteniendo. El mundo se rebela a quienes caminan a pie. Estar en comunión con tus ciudades, tus paisajes es muy bonito. A mí me ha cambiado porque he perdido muchos miedos con esta película. Cuando estás solo en un bosque grabando de noche, todo eso se va. Hay un pasaje del libro que dice Herzog, que camina 70 kilómetros en un día. Yo me preparé para ese día y es un día que todavía recuerdo. Retos como estos hacen que hoy me sienta capaz de cualquier cosa. Hoy en día siento que grandes presupuestos ayudan a que una película salga adelante, pero esa economía de medios que propone Herzog en sus documentales, me hace querer seguir saliendo a rodar yo solo".

En el plano cinematográfico, dice el director, que ya había estrenado Manic Pixie Dream Girl, que ahora sus historias son más personales. "Pensé que era del momento de hablar de algo que conozco, la frustración y el rechazo a la hora de levantar una película. Es un material interesante del que no se habla". Y es que Dear Werner es una reflexión sobre el cine, sobre hacerse un hueco, sobre caerse y levantarse y sobre qué es ser un autor en un mundo en el que cada vez hay menos espacio.

"Ser director de cine consiste en levantarse y llegar a fin de mes levando proyectos, dando clases y suplicando por un espacio que además es muy efímero, porque un rodaje dura de cuatro a seis semanas. Te tiras años consiguiendo dinero para un instante fugaz, como un meteorito. Me parecía bonito reivindicar en la película esa conciencia de clase más obrera aplicada al cine con esa imagen del director caminando solo, tiritando bajo el frío, para aportar un granito de arena a las nuevas generaciones. Da igual ir el primero o el último, lo que importa es seguir caminando, porque por el camino encontrarás tu voz como cineasta", explica.

La otra pata del documental es la figura de Lotte Eisner, la mentora de Herzog, una mujer que quiso salvar con su cuerpo las cintas de películas que los nazis querían destruir. Una figura femenina, como tantas otras, olvidadas, que el documental quiere también homenajear. "Fue muy triste llegar a su domicilio y no encontrar una placa, un reconocimiento. Ahí queda evidente esa desigualdad de género de la mujer en la historia y en el cine. Me parecía muy interesante vincular el diálogo con ella con otras mujeres en el documental, Juana de Arco, Agnès Varda", reivindica.

El viaje del héroe nos lleva en el documental de Herzog a Lotte. En un momento donde casi no se habla de cine, se habla mucho más de series, de YouTube de Twitter..., en un momento donde las nuevas generaciones ya no ven cine clásico, dice Maqueda que quería reivindicarlo a su manera. Lo ha logrado. "Cualquier persona que se acerque a su filmografía después de esta película yo me daré por satisfecho", añade.