Soraya: "Me presenté a OT huyendo de una relación nociva. Era mi única salida"

La primera parada de la cantante Soraya Arnelas (Valencia de Alcántara, 1982), que visita durante esta conversación con Mara Torres algunos escenarios de su vida, es el viaje que hacía cada verano a la playa en el coche de sus tíos. Suena 'Entre mis recuerdos' de Luz Casal y se agolpan de pronto un montón de imágenes en su cabeza, recuerda a su primer amor, y se le llenan los ojos de lágrimas, unos ojos azules, casi transparentes. Esta extremeña que Operación Triunfo descubrió en 2005 elige de seudónimo para los primeros minutos de esta entrevista 'Yaya', la manera en la que la llaman sus personas más cercanas.

A esa primera parada tan emocionante que hace evocar su relación con el mar le sigue otro escenario: la tabla de ajedrez con la que siempre jugaba su padre y el café de puchero hervido tres veces. Esta 'Yaya', hija única, se cría casi en el seno de unos padres jovencísimos. Mamen, su madre, es su gran reflejo, una inspiración. "Me tuvo con 16 años, y siento que se le quedaron muchas cosas por hacer", ha explicado. Es esa infancia, en su pueblo extremeño, una de las circunstancias vitales que más determina su juventud. La personalidad tan rompedora que la cantante tuvo siempre marcó su relación con los ritmos y las habladurías características de los sitios pequeños. Reconoce Soraya que acabó "ganándomelos" con el tiempo, cuando la gente descubrió su voz.

Muchos de los oyentes reconocerán a Soraya por haber sido una 'triunfita'. Pasar por OT la convirtió en una estrella y fue el inicio de una carrera que años después, en 2009, la llevó a representar a España en Eurovisión. La cantante cuenta en esta entrevista a Mara Torres que haberse presentado a aquel castin de Operación Triunfo significaba su única escapatoria a una situación personal que estaba terminando con ella. "Pensé que iba a caer en una depresión y que o me la jugaba todo a este castin para que me cambiase la vida o que no tenía otra salida. Y me cambió", ha explicado. "Mi única opción era intentarlo. Esta es la oportunidad de mi vida, pensé, tengo que agarrarme con todo a ella. Nunca había cantado de forma profesional en toda mi vida", añade.

Pero aquella no era su primera opción. "Mi espina en esta vida es la paciencia, he tenido que trabajarla mucho a y cuando la lo he hecho de verdad he tenido recompensa", explica Soraya. Aquella prueba de OT era también una respuesta positiva después de los 'no' que había recibido recién llegada a Madrid para buscarse la vida como artista, incluso en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota. Fue el inicio de su nueva vida.

Nueve discos después presenta su nuevo trabajo 'Luces y sombras' en el que reconoce el trabajo más transcendental de su vida. A finales de noviembre estrena videoclip del tema que comparte con Chenoa 'Rompecabezas'.