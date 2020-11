Debate en el seno del feminismo: la futura ley Trans

Hoy ha terminado el periodo de exposición pública que el Ministerio de Igualdad abrió hace casi tres semanas (el 30 de octubre) para recabar opiniones sobre ley que está elaborando para promover y garantizar la igualdad plena y efectiva de las personas trans. Es un asunto que no se ha tratado con la suficiente contundencia, aunque sí que se ha suscitado un intenso debate en el seno del movimiento feminista. Especialmente entre las representantes del PSOE y las de Unidas Podemos. En este tramo de 'Hora 25' contamos con Ángeles Álvarez, exdiputada del PSOE y Eugenia Rodríguez-Palop eurodiputada de Unidas Podemos, también con Carmen García de Merlo, presidenta de COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid) para debatir sobre tres cuestiones fundamentales: ¿Qué significa autodeterminación de género? ¿Cómo se aplica jurídicamente? Y ¿Qué consecuencias tiene?

García de Merlo, presidenta de COGAM ha asegurado que "hay varias cosas importantes" desde la despatologización, es decir, no presentar ningún certificado para demostrar que se tiene un "problema" y la cuestión de los menores. "Se contemplará que los menores estén protegidos", explica Merlo.

Ante la pregunta de, "¿Qué entendemos por autodeterminación de género?", la eurodiputada Palop explica que es un término reconocido ya a nivel internacional y consiste en que una persona puede decidir "libremente" su identidad de género. "Es el fruto de una experiencia o vivencia de discriminación u opresión y surge como una reivindicación de eso", afirma Palop. No solo está a nivel nacional, sino también a nivel europeo.

Por su parte, Álvarez afirma que "no hay que hacerse trampas en el debate" porque el "feminismo ha luchado contra la imposición de género desde siempre" y asegura que de lo que se está hablando es de la autodeterminación del sexo registral de las personas. Y eso se utiliza para que "no se le pida ninguna certificación de que padece disforia (...) al final esto significa que las personas no transexuales también puedan hacer esto".

Palop le replica que en ningún caso lo que se plantea es que las personas "hagan fraude" porque esos casos son marginales. A esto, le contesta Álvarez que hay más personas "transgénero" que transexuales y que está siendo ya un fenómeno mayoritario. Según la eurodiputada existe la figura del "registrador" para acreditar que una persona quiere cambiar de sexo. De nuevo, Álvarez replica que la OMS ha sacado la disforia del capítulo de enfermedades, pero habla de "incongruencia de género".

Son dos posiciones claramente encontradas. Mientras que la eurodiputada afirma que el hecho de que haya una serie de personas que "vayan por libre" no quita una reivindicación permanente de una serie de derechos que no han sido reconocidos antes, la exdiputada del PSOE explica que hay muchas externalidades, por ejemplo hombres que ocupan cotas de participación social para mujeres.