Carlos Boyero, sobre 'The Crown': "Le está haciendo un favor tremendo a la monarquía inglesa"

Carlos Boyero ha venido con muchas ganas de hablar de la cuarta temporada de la serie ‘The Crown’, que se estrenó el pasado domingo en la plataforma digital Netflix y ya se la ha devorado entera en dos tacadas.

‘The Crown’, que recorre la vida de la actual reina de Inglaterra, Isabel II. Esta nueva entrega transcurre en los años 80 y presenta a dos personajes históricos importantes: Lady Di y Margaret Thatcher.

En los diez episodios de esta nueva entrega, el espectador participa en la historia de amor entre la princesa Diana y el Príncipe Carlos en una época en la que la conocida como ‘Dama de Hierro’ decide el destino de Inglaterra. El país atraviesa uno de los periodos económicos más delicados y se suma en conflicto con Irlanda del Norte y la Guerra de las Malvinas

Para el crítico de cine, esta nueva entrega “va ganando en los capítulos finales”, pues notó que, en los dos primeros, “me daba la sensación de tenerlo todo tan bien hecho y notaba un desfallecimiento. Pero para nada… ¡es buenísima!”, recalcó a continuación.

Sin duda alguna, a juicio de Boyero, “esta serie le está siendo un favor tremendo a la monarquía inglesa. Aquí intentan demostrar con un talento increíble que son gente muy humana en circunstancias cada vez más problemáticas”.

El colaborador reveló que la serie “se gasta como unos 11 millones de dólares en cada capítulo, casi tanto como una película”. Sin embargo, considera, aun así, que todo ese dinero “está bien empleado, porque es una joya”.

La muerte de Unamuno en la gran pantalla

El crítico, en otro orden, también tuvo palabras para el documental dirigido por Manuel Menchón. “Palabras para un fin del mundo” desmonta la versión oficial de la muerte del escritor español Miguel de Unamuno.

La cinta sitúa al espectador en una fecha concreta: 31 de diciembre de 1936, día en el que moría Miguel de Unamuno en su propia casa de manera repentina. 24 horas más tarde, fue enterrado con honores falangistas. 20 días antes, escribió una carta en donde aseguraba estar encarcelado y retenido en su domicilio. Solo hay un testigo de este momento.

“Me interesa mucho a nivel visual porque hay imágenes inéditas. Y las voces me parecen arriesgadas. Me da la sensación de que lo mató este hombre que clama que no lo ha hecho, pero no sé si eso es cierto”, explicó.

Boyero comentó durante su intervención que, en la sesión a la que asistió a ver el documental, la sala estaba llena. “De hecho, me pareció entender que iba a haber un coloquio después, y es que se presta a cuestionar la aparente claridad de la tesis de quién es el asesino”, apostilló.

Y no es para menos, pues los datos de la cartelera la sitúan como la segunda mejor media de cine, con pases con aforo completo en varias comunidades autónomas y con una cuota de espectadores que cada día, mejora al anterior.

Pero aun así, el colaborador recalcó que “a mí me interesa más lo que veo que lo que escucho”.