'Los favoritos de Midas': el éxito de una serie adictiva que acaba "de momento"

¿Pagarías "tu" dinero para salvar a alguien que no conoces? Este dilema se plantea Víctor Genovés, un triunfador, un tipo al que se le dan bien los negocios que dirige un grupo mediático importante. Y un día recibe una carta anónima firmada por un grupo, 'Los favoritos de Midas', que le piden una cantidad, 50 millones de euros. Y si no paga su decisión tendrá consecuencias porque empezará a morir gente anónima al azar. Este es el punto de partida de un thriller estrenado hace nada en Netflix 'Los favoritos de Midas'. "En cuanto leí el guion empecé a pensar como Víctor Genovés y dejé de pensar como Luis Tosar. Pero si una carta como esa me llega estaría cagado pensando porque me eligen a mí", nos confiesa Luis Tosar. Willy Toledo da vida al inspector Alfredo Conte, un policía con cierto aire al inspector Colombo. "En cuanto leí el guion la primera imagen que me vino fue Colombo y se lo dije a Mateo". El inspector Conte es un policía honesto al que se le presenta un caso excepcional y que está dispuesto a llegar hasta la últimas consecuencias. "Lo bonito de la serie y de la relación que hay entre Genovés y el inspector Conte es que empieza como una animadversión acaba siendo una relación casi íntima y hasta nos llegamos a comprender", nos dice Willy Toledo

Un thriller inspirado en un relato escrito hace más de un siglo de Jack London y que tras estar 19 años en un cajón ahora ha visto la luz. "Miguel Barrios y yo llevábamos muchos años con esta historia en la cabeza. El me habló del cuento el día que nos conocimos en 2001. Estuvimos hablando mucho y una semana más tarde yo estaba en su casa en Galicia intentando escribir un largometraje", nos dice el director Mateo Gil. Una historia original en el panorama narrativo español que nace a partir de una charla. " Presenté la idea en una conversación y me respondieron que escribiera un documento para valorarlo. Lo hicimos y a partir de ahí todo fue embalado", confiesa Mateo Gil . "La idea era hacer una película y hasta escribimos dos versiones muy distintas pero no llegamos a un resultado que nos gustara entre otras cosas porque no nos cabía bien la historia en una película".