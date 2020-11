Eulàlia Lluch: "Es vergonzoso que se haga política con las víctimas del terrorismo"

“Qué alegría llenar esta plaza y ver que, los que antes mataban, ahora gritan”. Estas palabras fueron pronunciadas por un exaltado Ernest Lluch el 3 de junio de 1999, dirigiéndose a un grupo de abertzales que trataba de boicotear un acto del PSOE en San Sebastián. Poco más de un año después, el que fuera miembro del PSC y ministro de sanidad y consumo entre 1982 y 1986, fue asesinado en su garaje por un miembro de la banda terrorista.

Anoche TV3 estrenó el documental ‘Ernest Lluch, libre y atrevido’, que logró más de un 11% de share y casi 300 mil espectadores. En la película, dirigida por Josep Morell y Jordi Vilar, se repasa la carrera política de Lluch, su carácter libre e inquieto, su determinación a posicionarse ante ETA con la palabra, y su obcecación por tender puentes al diálogo y la concordia por encima de intereses sectarios, lo que le granjeó un puesto en la lista negra de los terroristas.

Cuando se cumplen 20 años del asesinato, hemos querido rendir homenaje al que fuera colaborador de La Ventana en la primera etapa del programa. Para ello, hemos invitado a nuestros micrófonos a varias personas muy cercanas al político: Josep Morell, codirector del documental; Gemma Nierga, directora de La Ventana en aquellos años y amiga personal de Ernest; Odón Elorza, ex alcalde de San Sebastián y diputado por Gipuzkoa del PSOE; y Eulàlia Lluch, su hija.

Morell ha confesado que en más de una ocasión tuvo que “parar el rodaje por la emoción”. “Reunimos en la misma habitación a muchas personas que conocieron a Ernest muy de cerca”, continúa el director, “y tiene algo de perverso hacer a la gente revivir algo que les afectó tanto emocionalmente”. Morell define su película como “un viaje a la memoria histórica de un hombre que contribuyó a modernizar este país con proyectos como la sanidad pública, universal y gratuita”.

Gemma Nierga, por su parte, ha rememorado la apertura de La Ventana del día en que Ernest fue asesinado. Un inicio de programa en el que no pudo contener las lágrimas. “No calibré lo que suponía ponerme delante del micrófono ese día, después de haber pasado la noche con la familia de Ernest. Creo que no fui consciente de su muerte hasta que no lo conté en la radio. En ese momento se hizo cierto”, recuerda la periodista.

En los años en que Lluch estuvo más vinculado a San Sebastián, trabajó codo con codo con Odón Elorza, quien entonces fuese alcalde de San Sebastián, y objetivo de ETA. El diputado del PSOE por Gipuzkoa ha asegurado emocionado que “en días como hoy, recuerdas que las víctimas del terrorismo sufren cada año”, y ha señalado que “por eso mismo el manoseo político que el asunto tiene estos días te aleja tanto de la realidad”.

Pero sin duda, el testimonio más emocionante es el de Eulàlia Lluch, hija de Ernest. Eulàlia, quien más conoció a la persona que había detrás del político, le recuerda como “un padre normal, algo despistado y muy estricto con los estudios”. En cuanto a la polémica de los últimos días en torno al apoyo del grupo parlamentario EH Bildu a los presupuestos del Gobierno, Eulàlia afirma rotunda que “es vergonzoso que los partidos hagan política con las víctimas, manoseándolas de forma grosera”. “ETA forma parte del pasado, y ahí tiene que permanecer”, concluye. Interpelada por si ha perdonado a los asesinos de su padre, Eulàlia sostiene que no necesita perdonar, que prefiere “ignorar”. Y apunta que “no basta con pedir perdón, también hay que demostrar que se está arrepentido”.