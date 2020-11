"Hay dos Messi": Marcos López señala cuándo cambió su actitud en el Barça

Leo Messi sorprendió a su llegada a Barcelona al mostrarse muy molesto por las últimas declaraciones que han llegado del entorno de Antoine Griezmann, su compañero desde hace más de un año en el Barcelona. "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club", fueron las palabras que el argentino pronunció antes los medios de comunicación que había en el Aeropuerto de la Ciudad Condal.

Marcos López: “Me ha sorprendido porque nunca había hecho algo así. Y no me ha sorprendido porque desde agosto no es el Messi de siempre. Te expones a que un día se baje del avión y diga esto. Hay dos Messi: el de antes del burofax y el de ahora. Creo que vamos a vivir estas situaciones en los próximos meses. Antes era feliz en el Barça y no estaba cómodo en Argentina. Ahora sucede al revés. Bartomeu no podía hablar con él. Lo único que lo une al Barça es la competición deportiva. En el campo puede estar mejor o peor, pero su actitud es la correcta. Había un presidente que no podía abrir la puerta del vestuario. Bartomeu nunca ha tenido química con Messi. Koeman, cuando se refirió a él, tuvo el valor de afrontarlo. El club tiene que tener alguien para que lo intente con Messi. Cuanto más se dilate en el tiempo, peor. Siempre hay una excusa para despedir a las figuras del Barça de mala manera."

Ramón Besa: "Creo que le ha traicionado el subconsciente. No me ha sorprendido. Le ha salido desde el cabreo, pero lo podría haber dicho en otro momento. No está cómodo. Nos pueden acusar de que sacamos las cosas de quicio. Por los últimos acontecimientos se siente explotado. El club está en plena fase de reajustes laborales. El grupo francés en el que se inscribe Griezmann hace que se relacionen mejor entre los compatriotas. ¿Quién hace de interlocutor para solucionar esto? Messi va a tener que negociar con el nuevo presidente del Barça. No creo que el argentino vaya a jugar un papel electoral. Cuando Bartomeu competía con Laporta todos esperaban un gesto hacia el segundo y nunca llegó. Siempre tuvo un control emocional de la situación. Ahora tampoco creo que esté interesado en este papel. ¿No tiene el Barça un interlocutor para hablar con Messi? Debería tenerlo".