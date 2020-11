El Larguero homenajea a Theo Vargas, la voz del Cádiz

Se apagó la voz de Theo Vargas. El histórico locutor de Radio Cádiz falleció ayer a los 62 años de edad tras no superar una intervención de urgencia. El gaditano superó el coronavirus en el mes de mayo tras estar ingresado 23 días en la UCI, provocándole algunas secuelas.

En una charla con Manu Carreño, Vargas explicó en El Larguero cómo lo había pasado tras permanecer 45 días en el hospital. "Sin mi voz y sin poder andar", explicó. "¡Vamos, con el espíritu aquel de finales de temporada nuestros en el Cádiz!", gritó Kiko Narváez para animarle.

Se nos ha ido Theo Vargas 😢



Descansa en paz. Nunca te olvidaremos. 💔 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 18, 2020

El programa quiso homenajear la figura de un cadista de cuna. Para la ocasión, sus compañeros de la Cadena SER Ignacio de la Varga y Quique Lafuente, así como el presidente del Cádiz Manuel Vizcaíno, enviaron sus condolencias y contaron cómo era Theo Vargas.

Ignacio de la Varga, compañero en Radio Cádiz: “No se va el nudo en la garganta. Es un día terrible por lo inesperado. Esta mañana su mujer y él hablaban de proyectos de futuro. En media hora se ha ido. Nos reconfortan los mensajes de cariño de compañeros y gente que lo quería. Era un periodista con mucha experiencia. Fue un hombre que le dio pasión al Cádiz cuando iba a los campos cuando no había televisión. Narraba un gol cadista contra La Roda igual que contra el Madrid. Era de los que no comía cuando perdía el Cádiz".

Quique Lafuente, compañero en los micrófonos: “Ha sido un palo muy grande. He hablado con él esta mañana. Lo veía algo frágil, pero con las mismas ganas de vivir siempre. Me ha dicho que estaba en el hospital para que le miraran las arterias y que me llamaba después. Son muchos años de vivencias yendo con él de inalámbrico, muchas experiencias… Era una buena persona, entrañable. Se nos queda en la memoria. Va a estar con nosotros para siempre. Yo era su fiel escudero. No nos podíamos separar".

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz: “Estábamos pendientes de él. Cuando parecía que era una anécdota, se ha ido. Hoy estoy en Madrid, pero conozco a Theo y era la voz del cadismo en la SER. Era querido por todo el mundo. Tuvimos la suerte de tenerlo con nosotros hasta el final de sus días. Hace poco presentamos su libro y Theo tendrá su recuerdo en el estadio. Siempre ha estado al pie del cañón con pasión de Champions League".

Kiko Narváez: “Le mando condolencias a su familia. El amarillo está de luto. Todo el mundo ha identificado su voz con los partidos del Cádiz. Cuando jugaba allí nos trataba como hijos".