Aprobado con 'peros' de las cuentas públicas en Bruselas

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su paquete de otoño del Semestre Europeo, donde ha analizado los borradores de las cuentas públicas de todos los Estados miembro de la Unión y ha señalado que los Presupuestos Generales del Estado “apoyan la actividad económica en un contexto de considerable incertidumbre” pero también ha advertido a España de que es importante que se asegure de que “al tomar medidas de apoyo, se mantenga la sostenibilidad fiscal a medio plazo”. Y es que, aunque las reglas fiscales se han suspendido temporalmente debido a la pandemia, Bruselas señala que déficit público español ascenderá al 12,2% del PIB este año – prevé que se reduzca luego hasta el 9,6% en 2021 y el 8,6% en 2022- pero que la deuda superará el 120% este año, y continuará creciendo hasta alcanzar el 124% en 2022.

Raymond Torres, Director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, explica en Hora 25 de los Negocios que “a largo plazo se salvará -la economía- si a corto plazo conseguimos reactivarla . Ningún nivel de deuda pública, ni siquiera el 100%, que ya estamos lejos, se sostiene si no hay crecimiento económico, y eso lo hemos visto con países como Italia. El problema de Italia es que su economía no ha crecido, prácticamente desde la creación del euro, por lo tanto, creo que lo importante es colocar la economía española en una senda de expansión sostenida, y cuando eso se consiga todavía quedará una deuda muy abultada y, ahí, yo creo que la segunda condición es que el BCE siga comprando los bonos que ya ha comprado. En este momento si la deuda pública está aumentando es porque la está comprando el BCE, porque está en el mercado. Y por eso el punto de que hay poco espacio fiscal, yo no creo que sea así, existe un cierto margen fiscal en la medida en que el BCE mantiene la compra de bonos públicos y esto es algo que se va a perpetuar en el tiempo, yo pienso que una década por lo menos, por lo tanto el problema es utilizar bien esos fondos”.