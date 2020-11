El análisis de la Ley Celaá con cuatro expertos: de la vuelta a lo público a la falta de libertad

La democracia española está a punto de inaugurar su octava ley de Educación. Hasta ahora, hemos tenido siete en vigor: LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE y la LOMCE. Hoy se ha aprobado una nueva ley -la LOMLOE- en medio de una intensa bronca en el Congreso de los Diputados. Lejos quedan aquellas palabras del exministro de Educación, José Ignacio Wert que pretendía aprobar su particular texto legal con un amplio consenso. Precisamente consenso es lo que ha faltado en casi todas las leyes educativas; convertidas casi en un terreno de liza que utilizan los partidos para deslizar sus ideologías.

Analizamos con cuatro expertos los pros y contras de esta nueva ley, que ahora tiene que pasar por el trámite del Senado. Contamos en 'Hora 25' con Lucas Gortázar, coordinador de ESADE-ECPOL (centro de políticas públicas de la ESADE) Ángel Munárriz, periodista de 'InfoLibre'; Paco García, secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO y Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la plataforma 'Más Plurales'.

"En el caso concreto de esta ley, se ha planteado como una derogación de la ley Wert. Es difícil construir un consenso sobre una ley que pretende derogar la anterior que hizo otro partido, si además le añadimos el tema de la concertado y en último tramo lo de la lengua vehicular no se pueden añadir más ingredientes para que no haya consenso", explica Ángel Munárriz.

Por su parte, Lucas Gortázar señala que ha habido "mucha necesidad de retomar las cosas, ha habido muchas enmiendas, pero es una pena y no debería volver a repetirse". Paco García, de CCOO explica que "era necesaria una nueva ley educativa porque la anterior había suscitado el rechazo casi unánime de la comunidad educativa, era una ley anacrónica y no respondía a las necesidades del sistema educativo". García señala que se supera la perspectiva "segregadora", pero "tiene algunas ausencias" como el tema de la financiación del sistema educativo, la profesión docente y también "hubiera sido interesante" revertir los cambios curriculares de la LOMCE como la disminución de las horas en Filosofía y las enseñanzas artísticas, también la bajada de los ratios, etc.

Sobre la polémica de la educación concertada, Paco García afirma que "están sobreactuando" porque la LOMCE había desequilibrado la balanza entre la oferta pública y privada. "La LOMCE fue una ley muy privatizadora y lo que hacemos es volver al status quo que había previamente", sentencia.

Jesús Muñoz de Priego, portavoz de 'Más Plurales' considera que "la ley es mala en todo, en el momento, en las formas porque hurta el debate social y probablemente sea difícil recuperar la situación, es una vuelta crítica a la LOE". Sin embargo, el principal problema que encuentra Priego es que es un "ataque directo" a la libertad de enseñanza y libertad de elección de las familias: "desde la eliminación de la demanda social, que hace que la administración planifique unilateralmente las plazas que se van a asignar sin tener en cuenta las preferencias de las familias", dice.

Además, señala Priego, "inventa un derecho a la Educación Pública, el derecho a la educación constitucional permite un acceso a la enseñanza (...) Pero pretende hacernos creer que el derecho a la educación solo se garantiza en sus plazas, en las de titularidad pública... posterga aún más también la asignatura de Religión, se impone una asignatura de valores públicos y éticos, elimina el concierto a la educación diferenciada".

El portavoz dice que "todo debate es interesante si es constructivo" y le "sorprende" que los medios pongan el foco solo en una parte, como utilizar a niños para hacer campaña a favor de la concertada, y no destaquen otras cosas como la campaña de recogida de firmas entre otros. "Es cierto que puede haber representación de los niños, pero el elemento fundamental es si hay aceptación por parte de los padres", dice Priego.

Gortázar comparte que el proceso de elaboración de la ley ha sido rápido, pero "no estamos en 2006, la escuela concertada aprobó la LOE y no se puede decir que fuera fracasada". El señala que es imprescindible entender esta ley en el marco del proceso demográfico en España: "En 2030 habrá un 15% menos de alumnos y esto significa que habrá menos clases, menos escuelas y menos puestos de trabajo y repartir la miseria es mucho más complejo que repartir la bonanza".