Ideologías malsonantes

Hay una enorme desproporción entre el enfado del diputado andaluz de Vox, mandando a tomar por culo a la presidenta de la cámara por no darle la palabra, y la acusación que le hacen, la de que su partido es heredero del franquismo. De hecho, ha sido más contundente Alejandro Hernández contra el franquismo que todo su partido junto, que ha dicho desde que los defensores de Franco tienen sitio en su partido hasta que hay gobiernos democráticos peores que los de la dictadura. No le han llamado al diputado Hernandez heredero del comunismo, sino de un régimen que muchos de sus votantes defienden, que muchos de sus dirigentes no condenan y de la que el propio Abascal dijo que su partido no tenía una posición sobre ella. Es decir. ¿A ti te paran por la calle y te preguntan por una dictadura que suprimía las libertades y encarcelaba a los disidentes, y respondes "no tengo una posición sobre ella"? La respuesta digna sería más parecida a la que reservó el diputado de Vox para un cargo democrático.