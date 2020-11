Momblona se resiste a morir. Con 22 habitantes censados, este municipio de Soria ofrece a través de la red social de Twitter una crónica cuotidiana de los distintos aspectos potenciales que ofrece.

A raíz de la crisis de la covid-19, Goyo Martínez reflexionó sobre el significado y la importancia de Momblona para él. El hecho de no poder desplazarse como de costumbre al pueblo, le impulsó a crear esta plataforma digital.

“O hacemos algo rápido o el pueblo desaparecerá en un plazo muy corto de tiempo”, lamentó el creador de esta iniciativa, quien, además, expuso la idea de que “la conformidad nos lleva a la extinción”. Por este motivo, ‘Momblona Existe’ pretende “romper con ese devenir de las cosas de que ya no podemos hacer nada”.

“Mis padres vinieron a Madrid y nos trasladaron e inculcaron el amor al pueblo. Éramos de los niños que pasaban todos los veranos allí, correteando con las bicis y teniendo sensación de libertad”, relató.

Esta filosofía fue la que inspiró a Martínez para generar un sentimiento de orgullo de pertenencia al pueblo ante la grave amenaza que sufre, como consecuencia de la despoblación de las zonas rurales.

"La masculinización no es un apoyo para vivir en el campo"

Ana Belén Ros pertenece a la Federación Espartaria de las Tierras Altas de Lorca. Hija de agricultores en una aldea de Avilés (Murcia), mañana ofrecerá una charla sobre oportunidades en el foro 'Lorca por la España vaciada', donde varios expertos, profesores e investigadores dan a conocer el fenómeno de la despoblación a nivel global.

La agricultora consideró durante su intervención que “la masculinización no es un apoyo para vivir en el campo” y señaló que el mundo rural “tiene futuro”.

“Hoy en día con las nuevas tecnologías, el rural sigue siendo duro, pero es todo mucho más sencillo”, recalcó.

Con la expansión de la covid-19, Ros pudo comprobar que el rural se ha convertido en una oportunidad de desarrollo sostenible, aunque todavía tienen que luchar por un cambio en la calidad, por ejemplo, de la red de telefonía.

Durante el confinamiento, “los niños no podían estudiar y todos se refugiaron en las casas del pueblo”, contó. No obstante, los problemas que presenta el rural en la actualidad no le impiden visualizar un futuro en esta aldea montañosa, con proyectos que contribuyan a su repoblación.

“Ver que mi pueblo sigue funcionando y hemos luchado para seguir aquí es un orgullo. Ahora que están tan de moda lo rural, tendremos que aprovecharlo”, apuntó.