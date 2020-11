Carla Suárez: "La ilusión por volver a competir me mantiene activa y alerta"

Carla Suárez comunicó el pasado uno de septiembre que padecía un linfoma de hodgkin, una especie de cáncer que afecta al sistema linfático. También informó que pasaba a estar en tratamiento.

La tenista canaria se pasó por 'El Larguero' para contarnos cómo está llevando estos complicados meses. "Afortunadamente va todo bien. De momento llevo cuatro sesiones de quimioterapia, lo pasé un poquito peor en la segunda pero después las demás bastante bien. No puedo entrenar desde julio. Lo que más echo de menos es el competir, estar con las compañeras... también con todo esto que está pasando con la pandemia no se puede jugar con público y eso es lo que más se echa de menos".

Carla mantiene la fe por volver a jugar al tenis. "Lo tengo ahí un poquito de lado. Tengo algunas ilusiones en mente pero bueno, de momento queda muchísimo y es algo para que me mantenga activa, alerta y poder tener una ilusión. Si todo va bien, a ver si se puede cumplir".

También habló del encuentro que tuvo hace poco con Garbiñe Muguruza. "La echo mucho de menos. Como no vivimos en la misma ciudad no podemos vernos muy a menudo, pero coincidí con ella, estuvimos muy bien, estuvimos comiendo y lo agradezco muchísimo porque al final estos gestos me dan mucha vida. Más hoy en día que estamos aquí confinados en Barcelona y estas pequeñas visitas se agradecen. Paso muchas horas en casa y tener la visita de amigas se agradece muchísimo, no sabes cuanto".

Además, Carla reconoció también su pasión por el fútbol. "Soy de la UD Las Palmas y del Barça. ¿Messi? A mí me gustaría que se quedara. Creo que está pasando por momentos difíciles y si en algún momento ha estado cerca de irse es ahora. Al final hay que entender también al jugador y si él se va a sentir mejor en otro sitio, hay que aceptarlo y agradecer todo lo que ha hecho por el Barça, nos ha hecho celebrar muchos títulos".