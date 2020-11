Un paso más del Pacto de Toledo: y ahora, ¿qué?

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves los 19 votos particulares al acuerdo, y da luz verde a las recomendaciones sobre las pensiones, que buscan garantizar la sostenibilidad del sistema, con el apoyo de prácticamente todas las formaciones políticas representadas en la Cámara Baja, excepto el de los dos diputados de la CUP, que votaron en contra, y el grupo parlamentario de VOX, que se ha abstenido.

‘Limpiar’ el sistema de gastos impropios por un total de unos 23.000 millones de euros, para conseguir que en 2023 haya desaparecido el déficit de la caja de la Seguridad Social, eliminar las desgravaciones a los planes de pensiones privados, incentivar las jubilaciones tardías y penalizar las anticipadas, revalorizar las pensiones según el IPC para que quienes cobran estos ingresos no pierdan poder adquisitivo con el paso de los años e incentivar los planes colectivos de pensiones en las empresas son algunas de las claves del informe aprobado por el Congreso.

Enrique Devesa, profesor del departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, considera que no deberían suprimirse las desgravaciones a los planes privados. "No sé, si el objetivo al final es que toda persona pueda jubilarse con una pensión suficiente, que sería la suma de las pensiones públicas y los ahorros privados, creo que no debería limitarse la parte de los planes individuales" señala Devesa, quien apunta, al hablar de los planes empresariales que, en realidad, "en España, la diferencia básica es que los planes de empleo que ya existen y los planes individuales, es que los planes de empleo las comisiones de gestión son la cuarta parte. En esta época con tipos de interés tan bajos, con tanta volatilidad en el mercado de valores, la rentabilidad cuando la comisión es alta, se come la rentabilidad neta, que pasa a ser casi cerca de cero. Pero eso ya existe, y ahí hay un incentivo también para poder entrar, pero no se ha desarrollado suficiente".