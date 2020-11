José Luis Escrivá, sobre la situación en Canarias: "Esto es diferente a Lesbos"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este viernes que "en un breve espacio de tiempo" se habilitarán 7.000 plazas para inmigrantes en carpas ubicadas en colegios cerrados, naves portuarias e instalaciones de Defensa en Canarias. Un campamento de emergencia que más adelante contará con equipamientos prefabricados.

Escrivá ha destacado que la gran ventaja de este plan es la rapidez con la que se podrá trasladar a las personas que actualmente instaladas en hoteles o en el muelle de Arguineguín. En cuanto a las repatriaciones de los migrantes que llegan a Canarias, Escrivá ha explicado que gran parte de ellos son "retornables", ya que en principio no son candidatos a entrar en el sistema de acogida del Ministerio, que se centra en personas vulnerables y en las que hayan pedido protección internacional.

Sobre la situación de los inmigrantes en Canarias

Es algo que estamos monitorizando. No hemos encontrado nada que nos haya sorprendido. La situación en el muelle de Arguineguín se ha ido deteriorando, pero ahora por suerte se ha ido arreglando. De los inmigrantes que están llegando, 9 de cada 10 son retornables y tendrían que volver a sus lugares de origen. En términos del esquema de acogida, no son parte de lo que entendemos como inmigrantes susceptibles de ayuda humanitaria. Esto hace que tengamos que tener una gestión muy singular y difícil.

Hasta ahora se han utilizado hoteles. Hoy he planteado un plan que tiene dos fases, uno crear una serie de campamentos que en su día fueron militares y nos lo dará Defensa. En esos terrenos, se van a instalar campamentos tanto en las tres islas principales y simultáneamente el Ministerio de Defensa e incluso Bankia nos ha cedido un edificio, vamos a trabajar para hacer viviendas más adaptables.

A la península están llegando una gran cantidad de migrantes de Marruecos y por el Mar de Alborán, por eso hay una situación de tensión migratoria. Algunos se están llevando a la península.

Sobre la posibilidad de fletar un barco para trasladar migrantes a la península

Bueno no, no sé de dónde sale esa información. El traslado de inmigrantes a la península lo decide el Ministerio del Interior y siempre con perfiles de personas vulnerables. La mayoría de las personas que llegan a las Canarias son retornables y se está discutiendo con los países de origen. Es una situación no fácil de gestionar, pero tenemos que hacer que se cumplan los acuerdos.

Lo de montar un campamento es algo que hemos hecho un poco en el límite. Para evitar esa situación, hemos estirado al máximo. No es un recurso sostenible en el tiempo. Por contingencia hemos establecido un sistema transitorio. Estamos trabajando en un doble nivel.

Cerca de 6.000 personas están en estos hoteles transitorios. Es un recurso mucho más caro que cuando los alojamos en ubicaciones de la administración. Desde el punto de vista financiero hemos solicitado a la UE fondos. En los nuevos establecimientos más permanentes vamos a utilizar fondos disponibles en el año 2021, en torno a 41.000 millones de euros del plan de Resiliencia.

Sobre las carpas

En Lesbos, las personas migrantes no tienen acuerdo de retorno con esos países. Si no estamos retornando a migrantes es porque las fronteras están cerradas.

Sobre las intenciones de Casado

Todo el mundo tiene derecho a opinar y a plantear sus posiciones. Yo creo que la migración debe ser uno de los grandes temas donde haya un acuerdo de Estado y eso se materialice en una reforma de la ley de Extranjería.

Sobre las diferencias en el seno del Gobierno

Hay un ruido mediático sobre este tema y un postureo que no se corresponde con la realidad. A mí lo que me interesa es cómo funcionan las cosas en el Gobierno y yo vivo realidad que no son las que se escenifican.