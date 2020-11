Una banda sonora para las memorias de Obama

The Animals forman parte de esa “invasión británica” que en los 60, siguiendo el camino abierto por The Beatles, triunfó en Estados Unidos. El grupo de Eric Burdon tuvo varios grandes éxitos con canciones que originalmente no estaban escritas para ellos. The House of the Rising Sun es quizá el ejemplo más conocido, pero también podríamos citar Don’t Let Me Be Misunderstood.

Esta canción fue compuesta originalmente para que la grabara Nina Simone, que de niña soñaba con convertirse en la primera pianista negra de música clásica. Tras ser rechazada por su raza en la escuela de música, acabó convertida en una referencia del jazz y el blues. Simone nunca evitó el compromiso social, y fue también cabeza visible de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de finales de los 60.

🎶 45 RPM | @RafaelPanadero pone banda sonora a la noticia de la semana: Obama ha presentado sus memorias en un libro titulado “Una tierra prometida” y ya ha vendido 887.000 ejemplares



🎵 El amigo secreto recupera la historia de Nina Simone y versiona \'Feeling Good\' pic.twitter.com/vRUHjxCucS — A vivir (@Avivir) November 21, 2020

Por su compromiso político y por su música, el ex presidente Obama solía incluirla en las listas de canciones que recomendaba cada verano mientras estaba en la Casa Blanca. Esta semana Obama ha presentado sus memorias, “Una Tierra Prometida”, y de nuevo ha sugerido algunas canciones para acompañar su lectura. Entre ellas, la gran The Thrill is Gone de B.B. King, con la que cerramos la sección tras escuchar la emocionante versión que el amigo de Pino hace del Feeling Good, de Nina Simone.